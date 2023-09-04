

ووفقاً لشبكة ((آر تي)) الروسية، فقد أدلى بوتين بهذه التصريحات، أثناء لقاء أجراه مع عدد من تلاميذ المدارس، يوم 1 سبتمبر (أيلول)، بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد.



ونشر أحد الصحفيين مقطع فيديو قصيراً على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الأحد، لنقاش بوتين مع أحد الطلاب حول تكنولوجيا الجينات.

وقال الرئيس الروسي للطالب: ((تكنولوجيا الجينات مهمة وخطيرة، وفقاً للخبراء. ويقال إن أولئك الذين سيتولون مناصب قيادية في هذا المجال سيكون في أيديهم سلاح ذو قوة تدميرية رهيبة)).



وأكد بوتين أن روسيا ستظل ملتزمة بالحفاظ على النهج الأخلاقي في أبحاث علم الوراثة، مشيراً إلى أن البلاد ستتأكد من أن ((الأسس الإيجابية)) التي يقوم عليها هذا العلم لن تتحول إلى ((تهديد للبشرية جمعاء)).

الشرق الأوسط