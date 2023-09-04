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بوتين: تكنولوجيا الجينات قد تؤدي إلى إنتاج «سلاح ذي قوة تدميرية رهيبة»

9/4/2023 10:08:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو تدرك ((أهمية ومخاطر)) تكنولوجيا علم الوراثة ((الجينات))، وتسعى إلى الحفاظ على نهج أخلاقي في هذا المجال من الأبحاث؛ لأنه قد يؤدي في النهاية إلى إنتاج ((سلاح ذي قوة تدميرية رهيبة)).


ووفقاً لشبكة ((آر تي)) الروسية، فقد أدلى بوتين بهذه التصريحات، أثناء لقاء أجراه مع عدد من تلاميذ المدارس، يوم 1 سبتمبر (أيلول)، بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد.


ونشر أحد الصحفيين مقطع فيديو قصيراً على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الأحد، لنقاش بوتين مع أحد الطلاب حول تكنولوجيا الجينات.
وقال الرئيس الروسي للطالب: ((تكنولوجيا الجينات مهمة وخطيرة، وفقاً للخبراء. ويقال إن أولئك الذين سيتولون مناصب قيادية في هذا المجال سيكون في أيديهم سلاح ذو قوة تدميرية رهيبة)).


وأكد بوتين أن روسيا ستظل ملتزمة بالحفاظ على النهج الأخلاقي في أبحاث علم الوراثة، مشيراً إلى أن البلاد ستتأكد من أن ((الأسس الإيجابية)) التي يقوم عليها هذا العلم لن تتحول إلى ((تهديد للبشرية جمعاء)).

الشرق الأوسط

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