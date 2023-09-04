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كتمت أنفاسهما بفوطة.. مصرية تنهي حياة فلذتي كبدها

9/4/2023 10:08:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استيقظ أهالي مدينة بلبيس التابعة لمحافظة الشرقية شمال شرق العاصمة المصرية القاهرة، صباح يوم (الأحد)، على جريمة أقل ما توصف به أنها ((بشعة))، إذ أقدمت أم تجردت من كل مشاعر الأمومة، على قتل طفلتيها عمدا من خلال كتم أنفاسهما بواسطة ((فوطة)) حتى فارقتا الحياة.
وكانت الأجهزة الأمنية المصرية تلقت بلاغا يفيد بوفاة طفلتين صغيرتين (رحمة 4 سنوات، وحبيبة 8 سنوات)، وذلك داخل منزلهما في مدينة بلبيس.
وكشفت التحريات الأمنية المصرية أن المتهمة بقتل الطفلتين هي والدتهما وتبلغ من العمر 35 عامًا.
الأم القاتلة حاولت أن تجهز على نفسها عقب ارتكاب جريمتها الشنعاء بمحاولة قطع أحد أوردة يدها اليسرى، إلا أن محاولتها باءت بالفشل، بانتظار كلمة القضاء.
وأفادت المعلومات بأنه تم نقل الأم المتهمة إلى المستشفى لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لها، فيما تم نقل جثتي ابنتيها إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي لتخضعا للتشريح من قبل الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لدفنهما.

عكاظ

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