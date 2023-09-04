بلغت أجرة عصر زيت الزيتون للعام الحالي 65 قرشا للكيلو الواحد وفق ما أفاد به الناطق باسم نقابة أصحاب معاصر الزيتون المهندس محمود العمري.

وقال العمري لـ"الوكيل الإخباري"، إن أجرة عصر زيت الزيتون ثابتة في المعاصر منذ نحو 10 سنوات وهي لم تتغير، لافتا إلى أنه بإمكان المواطن الدفع نقدا أو من خلال (الرد) أي قبول الأجرة بالزيت.

وأضاف أن المعاصر جاهزة لاستقبال المواطنين اعتبارا من 25 تشرين أول القادم، وقد قامت بالصيانة الدورية خلال فترة الإغلاق من شهر كانون ثاني الماضي.

وأشار العمري إلى أنه يجب على المواطنين والمزارعين قطف ثمار الزيتون عند نضوجها وعدم التسرع بالقطاف، بالإضافة إلى التنسيق مع المعاصر لغايات تنظيم دور العصر وعدم تراكم الكميات وتأخير العصر مما يؤثر على جودة الزيت لاحقا.

ودعا المواطنين إلى شراء زيت الزيتون من خلال المعاصر ومن خلال الجهات والمؤسسات الموثوقة والابتعاد عن شراء الزيت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت أعلنت وزارة الزراعة اليوم الاثنين، بدء موسم عصر الزيتون في 25 تشرين أول القادم، على أن تكون أسعار بيع تنكة الزيت مشابهة لما كانت عليه في العام الماضي أي بين 85-90 دينارا.