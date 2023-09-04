

ورفعت سبوتيفاي تكاليف باقة بريميوم بمقدار 1 دولار في أواخر يوليو (تموز). ومنذ ذلك الحين، حصلت عبارة البحث Spotify Premium VPN على أكثر من 336 مليون مشاهدة على تيك توك.



ويتمثل الاتجاه الجديد على تيك توك في استخدام شبكة في بي إن الخاصة الافتراضية، والتي تخفي عنوان الآي بي للمستخدم بشكل أساسي، ويمكن استخدامها للحصول على سعر اشتراك أرخص عن طريق استخدام عنوان آي بي من بلد آخر تكون الأسعار فيه أقل.



وتعتمد تكاليف الاشتراك عادةً على عدد سكان البلد ودخل الفرد، مما يعني أن التكاليف يمكن أن تختلف بشكل كبير من بلد لآخر. ومع ذلك، لا يمكن استخدام شبكات في بي إن كأحصنة طروادة للبرامج الضارة فحسب، بل إنها تتعارض مع إرشادات سبوتيفاي.



وتحظر سبوتيفاي أي فعل للتحايل على أي تقنية تستخدمها الشركة أو المرخصون التابعون له أو أي طرف ثالث، بما في ذلك أي قيود إقليمية أو قيود أخرى على الوصول إلى المحتوى. ويمكن أن يؤدي خرق الشروط والأحكام إلى تقييد حسابك أو ما هو أسوأ من ذلك، حظره، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

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