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تحذير مستخدمي سبوتيفاي من اتجاه على تيك توك يؤدي لحذف حساباتهم

9/4/2023 10:08:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تم تحذير عشاق الموسيقى من مستخدمي سبوتيفاي بعدم الانسياق وراء اتجاه جديد على تيك توك محفوف بالمخاطر لتوفير المال مع ارتفاع أسعار الاشتراك.
وكشفت دراسة أجراها مزود الموسيقى بالتجزئة Startle أن الجمهور في المملكة المتحدة يدفع أكثر مقابل الاشتراكات الفردية في أفضل ثلاث منصات، بما في ذلك سبوتيفاي على مستوى العالم. ولكن قد يكون اتباع هذا الاتجاه على تيك توك خطأً أكثر تكلفة من مجرد إنفاق الأموال الإضافية على الاشتراك.


ورفعت سبوتيفاي تكاليف باقة بريميوم بمقدار 1 دولار في أواخر يوليو (تموز). ومنذ ذلك الحين، حصلت عبارة البحث Spotify Premium VPN على أكثر من 336 مليون مشاهدة على تيك توك.


ويتمثل الاتجاه الجديد على تيك توك في استخدام شبكة في بي إن الخاصة الافتراضية، والتي تخفي عنوان الآي بي للمستخدم بشكل أساسي، ويمكن استخدامها للحصول على سعر اشتراك أرخص عن طريق استخدام عنوان آي بي من بلد آخر تكون الأسعار فيه أقل.


وتعتمد تكاليف الاشتراك عادةً على عدد سكان البلد ودخل الفرد، مما يعني أن التكاليف يمكن أن تختلف بشكل كبير من بلد لآخر. ومع ذلك، لا يمكن استخدام شبكات في بي إن كأحصنة طروادة للبرامج الضارة فحسب، بل إنها تتعارض مع إرشادات سبوتيفاي.


وتحظر سبوتيفاي أي فعل للتحايل على أي تقنية تستخدمها الشركة أو المرخصون التابعون له أو أي طرف ثالث، بما في ذلك أي قيود إقليمية أو قيود أخرى على الوصول إلى المحتوى. ويمكن أن يؤدي خرق الشروط والأحكام إلى تقييد حسابك أو ما هو أسوأ من ذلك، حظره، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

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