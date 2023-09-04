مستخدمو فيسبوك وإنستغرام قد يحصلون على ميزة طال انتظارها

مستخدمو فيسبوك وإنستغرام قد يحصلون على ميزة طال انتظارها
التاريخ
9/4/2023 10:08:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن شركة Meta تدرس إمكانية إدخال ميزة إضافية على شبكتي"فيسبوك" و"إنستغرام"، انتظرها المستخدمون لسنوات.
وتبعا للصحيفة فإن Meta تفكّر بتوفير اشتراكات مدفوعة لمستخدمي "فيسبوك" و"إنستغرام"، وهذه الاشتراكات ستتيح للمستخدمين استعمال صفحات الشبكتين دون أن تظهر لهم الإعلانات التي يشتكي منها الكثيرون.
وأشارت الصحيفة إلى أن فكرة الاشتراكات المدفوعة ما زالت قيد الدراسة، ومن غير المعروف بعد متى ستتوفر للمستخدمين وكم ستكون كلفتها، وهل ستكون اشتراكات شهرية أم سنوية.
وكان مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة Meta قد أعلن في 20 فبراير الماضي عن إطلاق اشتراك مدفوع لمستخدمي شبكتي "فيسبوك" و"إنستغرام" يسمح لهم بتوثيق حساباتهم لحمايتها على الشبكتين، وبلغت تطلفة الاشتراك 11.99 دولار شهريا لمستخدمي الشبكتين عبر نسخة الويب، و14.99 دولار شهريا لمستخدمي أنظمة iOS.
روسيا اليوم
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