مستخدمو فيسبوك وإنستغرام قد يحصلون على ميزة طال انتظارها

وكان مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة Meta قد أعلن في 20 فبراير الماضي عن إطلاق اشتراك مدفوع لمستخدمي شبكتي "فيسبوك" و"إنستغرام" يسمح لهم بتوثيق حساباتهم لحمايتها على الشبكتين، وبلغت تطلفة الاشتراك 11.99 دولار شهريا لمستخدمي الشبكتين عبر نسخة الويب، و14.99 دولار شهريا لمستخدمي أنظمة iOS.

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