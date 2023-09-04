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مستخدمو فيسبوك وإنستغرام قد يحصلون على ميزة طال انتظارها

9/4/2023 10:08:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن شركة Meta تدرس إمكانية إدخال ميزة إضافية على شبكتي"فيسبوك" و"إنستغرام"، انتظرها المستخدمون لسنوات.
وتبعا للصحيفة فإن Meta تفكّر بتوفير اشتراكات مدفوعة لمستخدمي "فيسبوك" و"إنستغرام"، وهذه الاشتراكات ستتيح للمستخدمين استعمال صفحات الشبكتين دون أن تظهر لهم الإعلانات التي يشتكي منها الكثيرون.
وأشارت الصحيفة إلى أن فكرة الاشتراكات المدفوعة ما زالت قيد الدراسة، ومن غير المعروف بعد متى ستتوفر للمستخدمين وكم ستكون كلفتها، وهل ستكون اشتراكات شهرية أم سنوية.

وكان مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة Meta قد أعلن في 20 فبراير الماضي عن إطلاق اشتراك مدفوع لمستخدمي شبكتي "فيسبوك" و"إنستغرام" يسمح لهم بتوثيق حساباتهم لحمايتها على الشبكتين، وبلغت تطلفة الاشتراك 11.99 دولار شهريا لمستخدمي الشبكتين عبر نسخة الويب، و14.99 دولار شهريا لمستخدمي أنظمة iOS.

روسيا اليوم

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