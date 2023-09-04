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تراجع الاسترليني أمام الدولار وارتفاعه مقابل اليورو

9/4/2023 10:08:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجع الجنيه الاسترليني، مقابل الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين، بينما ارتفع أمام العملة الأوروبية الموحدة (اليورو).
ووفق تقارير من مراكز المال البريطانية، انخفض الاسترليني أمام الدولار عند 1.262دولار، بينما ارتفع مقابل اليورو عند 1.169 يورو.

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