تراجع الاسترليني أمام الدولار وارتفاعه مقابل اليورو

تراجع الاسترليني أمام الدولار وارتفاعه مقابل اليورو
التاريخ
9/4/2023 10:08:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - تراجع الجنيه الاسترليني، مقابل الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين، بينما ارتفع أمام العملة الأوروبية الموحدة (اليورو).
ووفق تقارير من مراكز المال البريطانية، انخفض الاسترليني أمام الدولار عند 1.262دولار، بينما ارتفع مقابل اليورو عند 1.169 يورو.
MENAFN04092023000208011052ID1107004163
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.