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النقد العربي: الاقتصادات العربية ستنمو بـ 3.4% في 2023

9/4/2023 10:08:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توقع صندوق النقد العربي، أن يبلغ معدل نمو الاقتصادات العربية وفق تقديرات الصندوق نحو 3.4% لعام 2023، ويرتفع إلى 4% في عام 2024.
وأكد المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق عبدالرحمن الحميدي على أهمية أن تسرّع الحكومات العربية جهود التحول الرقمي والتحول نحو اقتصاد المعرفة، مشيراً إلى أن الدول العربية التي تمكنت من التعافي سريعا من تداعيات أزمة جائحة كورونا، هي تلك التي كانت تمتلك مستويات أعلى من الجاهزية الرقمية.

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