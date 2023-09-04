النقد العربي: الاقتصادات العربية ستنمو بـ 3.4% في 2023
التاريخ
9/4/2023 10:08:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - توقع صندوق النقد العربي، أن يبلغ معدل نمو الاقتصادات العربية وفق تقديرات الصندوق نحو 3.4% لعام 2023، ويرتفع إلى 4% في عام 2024.
وأكد المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق عبدالرحمن الحميدي على أهمية أن تسرّع الحكومات العربية جهود التحول الرقمي والتحول نحو اقتصاد المعرفة، مشيراً إلى أن الدول العربية التي تمكنت من التعافي سريعا من تداعيات أزمة جائحة كورونا، هي تلك التي كانت تمتلك مستويات أعلى من الجاهزية الرقمية.
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