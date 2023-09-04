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شركس: رفع الفوائد على القروض والتسهيلات أداة لتحقيق استقرار سعر صرف الدينار

9/4/2023 10:08:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بين محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، أن أهداف عمل البنك هي الاستقرار النقدي، الذي يعتبر حجر الأساس في نمو سليم في الاقتصاد والحفاظ على الاستثمار في المملكة، وتمكين القطاع الخاص من التخطيط بشكل سليم.
وأشار شركس خلال اجتماع مع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، إلى أن رفع الفوائد على القروض والتسهيلات تعتبر أداة لتحقيق استقرار سعر الصرف للدينار، من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي وعدم ارتفاع نسبة التضخم.
وأكد أن البنك المركزي يُطبق سياسات وأدوات ترمي لتحقيق الاستقرار النقدي والمحافظة على صحة الجهاز المصرفي.
وتتطرق إلى معدل كفاءة رأس المال وقياس المخاطر في توظيف رأس المال لقياس قدرة القطاع المصرفي على العمل تحت الضغوط والقدرة على التعامل مع الأزمات بشكل صحي، مؤكدًا أن التجربة أثبتت قوة القطاع المصرفي من خلال تطبيق سياسات البنك المركزي.

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