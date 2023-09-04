نكسانز تليكوم سيستمز تغيّر علامتها التجارية إلى أجينود

(MENAFN
- OAK Consulting) الإمارات العربية المتحدة، دبي 4 سبتمبر 2023: أعلنت "نكسانز تليكوم سيستمز"، المزود الرائد للحلول المتكاملة للاتصالات والبنية التحتية لشبكات البيانات، والتي تدعم عملاءها من خلال توفير الحلول المتقدمة لشبكات البيانات ومراكز البيانات وشبكات الاتصالات منذ أكثر من 30 عامًا، عن تغيير علامتها التجارية إلى أجينود Aginode.
وتواصل الشركة باسمها الجديد تقديم خدماتها في أسواق الاتصالات والبيانات وتوفير حلول تصميم وتصنيع وبيع حلول الربط والاتصال للشبكات الرقمية في أسواق شبكات FTTx وشبكات خدمات الأجهزة المحمولة وLAN ومراكز البيانات. ويتمثل هدف أجينود في تمكين البنية التحتية التي توفر تطبيقات تعزز الترابط وتجعل الحياة أكثر إنتاجية ومتعة في الحاضر والمستقبل.
في هذا السياق قال عرفات يوسف، المدير التنفيذي لدى أجينود في الشرق الأوسط وأفريقيا: "يؤثر التحول الرقمي على البنية التحتية ومنصات التواصل الشبكي، لتصبح بدورها رقمية وتقدم الحلول المرنة للمؤسسات. وستعمل أجينود الآن لاغتنام الفرص في أسواق الربط العالمية والإقليمية والمحلية في ظل علامتها الجديدة المستقلة، مع تقديم المستوى المعهود من المنتجات والحلول الذي دأبت على تقديمه على مدى 30 عامًا."
MENAFN04092023003654000333ID1107004138
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.