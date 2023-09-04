(MENAFN
- Wallis Public Relations) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 4 سبتمبر 2023: أعلنت "سايكو إبسون كوربوريشن"، في شهر أغسطس 2023، عن تأسيس شركة المبيعات الجديدة "إبسون الشرق الأوسط ش. م. ح"، وذلك في خطوة تعكس الإمكانات والفرص الكبيرة لتوسعة أعمال الشركة في الأسواق الرئيسية المحلية بما في ذلك إفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى والشرق الأوسط ومولدوفا، وتركيا، وأوكرانيا، والتي ستدار أعمالها من قبل مكتب الشركة الإقليمي في دبي بالإمارات العربية المتحدة.
وحددت شركة المبيعات الجديدة "إبسون الشرق الأوسط" هدفاً طموحا لتسريع نمو إيراداتها وانتشارها على مدار السنوات الخمس المقبلة. وتخطط الشركة لتحقيق هذا الهدف من خلال توسيع وجودها في مجالات الأعمال الأساسية المتمثلة في الطباعة والمسح الضوئي وحلول العرض المرئي.
وكشفت الشركة عن تعيين نيل كولكوهون في منصب الرئيس لشركة إبسون الشرق الأوسط بعد عمله لدى الشركة منذ أكثر من عقد من الزمان. والذي قال بهذه المناسبة: "يؤكد تأسيس شركة إبسون الشرق الأوسط على التزامنا تجاه العملاء والشركاء في المنطقة، ويبرز حرصنا على مواصلة الاستثمار وتعزيز حضورنا في الأسواق الرئيسية من إفريقيا والشرق الأوسط وصولاً إلى آسيا الوسطى، مع إدارة العمليات بشكل مركزي من مكتبنا الإقليمي في دبي. إن هذا الاستثمار سيكسبنا المرونة والقدرة على تلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء في هذه الأسواق التي تمتاز بالحيوية وسرعة النمو، ونخطط للاستفادة من خبرتنا في مجالات الأعمال الرئيسية مثل الطباعة والمسح الضوئي وحلول العرض المرئي لتلبية المتطلبات المتغيرة باستمرار للعملاء".
ومن المتوقع أن تحقق أعمال الشركة نمواً وازدهاراً كبيراً، لا سيما مع تبني المنطقة للتقنيات المستدامة، والتركيز بشكل خاص على أنظمة إبسون للطباعة النافثة للحبر والطابعات المزوّدة بخزانات الحبر، والتي تعد من الركائز الرئيسية لأعمال شركة إبسون على مستوى العالم. وتمتاز هذه الحلول بمزايا عديدة مثل التوفير في استهلاك الطاقة، والحد من الانبعاث الكربونية وتقليل النفايات البلاستيكية، مقارنة بنظيراتها من طابعات الليزر، كما تمتاز بكفاءتها العالية بفضل استخدامها لتكنولوجيا الطباعة الخالية من الحرارة.
وتابع كولكوهون قائلاً: "توفر مجموعة حلول ومنتجات إبسون للشركات والمستهلكين فرصة هامة لاعتماد حلول التكنولوجيا المستدامة التي تمتاز بأثرها الإيجابي على البيئة".
وحققت مبيعات إبسون زيادة بلغت أكثر من 40% في الشرق الأوسط وتركيا، وزيادة بلغت الثلث في إفريقيا، وما يصل إلى 10% في آسيا الوسطى والقوقاز وأوكرانيا للسنة المالية 2022. وتتوقع الشركة أن تشهد طلباً كبيراً على حلول إبسون لمواكبة ارتفاع احتياجات المسح الضوئي والأتمتة للأعمال الرقمية في مختلف قطاعات الأعمال. كما أن نمو وتوسع الحفلات والفعاليات الرياضية والترفيهية العالمية التي تقام في دول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وآسيا الوسطى، سيسهم أيضاً في زيادة الطلب على تقنيات العرض الضوئي والتجارب الغامرة.
ويعمل لدى شركة إبسون الشرق الأوسط حالياً أكثر من 250 موظف، وتتوقع الشركة ارتفاع معدل التعينات الجديدة بواقع 45% بالتزامن من انطلاق الأعمال التشغيلية لشركة إبسون الشرق الأوسط الجديدة في شهر أبريل 2024، حيث ستركز حملة التوظيف على التوطين والتنوع والشمولية، حيث تشكل نسبة النساء حالياً ما يصل إلى 40% من إجمالي القوى العاملة لدى الشركة. وستتواجد أكبر مكاتب إبسون في دولة الإمارات العربية المتحدة وجنوب إفريقيا وتركيا، مع حضور هام لعمليات الشركة في كل من المملكة العربية السعودية والمغرب وكينيا ونيجيريا وإسرائيل وكازاخستان وأوكرانيا. كما تخطط الشركة أيضاً لتوسيع وتعزيز شبكتها من الشركاء والموزعين في المنطقة.
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