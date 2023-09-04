نجوم العلوم من مؤسسة قطر ينطلق في الموسم 15

(MENAFN
- Qatar Foundation ) الدوحة، قطر، 3 سبتمبر 2023 - سبعة مبتكرون سيتنافسون على لقب أفضل مبتكر في العالم العربي في الموسم الجديد من برنامج "نجوم العلوم"، الذي سينطلق يوم 8 سبتمبر 2023. ومع بلوغه الموسم الخامس عشر هذا العام، قطع البرنامج التلفزيوني شوطًا طويلاً في تعزيز الابتكار في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في العالم العربي، وأسهم في تعزيز طموح جيلٍ جديدٍ من العلماء والمتخصّين في ريادة الأعمال.
يواصل برنامج "نجوم العلوم" نجاحاته من قلب واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عضو في مؤسسة قطر، مؤكداً مساعي المؤسسة ودورها الريادي في تحفيز التقدم الاجتماعي والتغيير الإيجابي في العالم العربي.
وبالعودة الى مسيرة "نجوم العلوم" التي امتدت على مدار 15عامًا، أعرب يوسف الصالحي، المدير التنفيذي لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا قائلاً: "نحن فخورون بدورنا في كتابة التاريخ مع برنامج نجوم العلوم؛ وتعتبر استضافتنا للبرنامج خير شاهدٍ على التزامنا بالنهوض بالعلوم والتكنولوجيا، وقيادة المنطقة نحو بناء مستقبل مستدام ومزدهر." وأضاف: "لم يقتصر تأثير البرنامج التلفزيوني على المجال الإعلامي اقليميًّا فحسب - بل أسهم سجلّه الحافل في تمكين رواد الأعمال الموهوبين من انشاء قيمة اقتصادية، وتعزيز شبكة الاتصالات داخل الأوساط الأكاديمية، والصناعية، والجهات الحكومية، وهو أمر بالغ الأهمية في دعم الأجيال القادمة من المبتكرين العرب.
يستقبل الموسم 15 عضواً جديداً في لجنة التحكيم، وهي الدكتورة سارة بوحميد، طبيبة التوليد والأمراض النسائية في سدرة للطب، المتخصص في تقديم الرعاية الصحية للنساء والأطفال بدولة قطر. وقد عبّرت الدكتورة بوحميد عن سعادتها بأن تكون جزءًا من الموسم الجديد لنجوم العلوم قائلةً: "لقد حرصتُ دائمًا على متابعة البرنامج طيلة هذه السنوات وأفتخر بكوني عضو في لجنة تحكيم البرنامج لهذا الموسم. وأكثر ما أثار إعجابي هو الدور الذي لعبه نجوم العلوم في دعم المبتكرين الشبّان العرب وفي إنشاء بيئة إبتكار للتقنيات الحديثة والخبرات، وبالتالي لدي إيمان بانّ إنجازات الغد ستكون بأيادٍ عربيةٍ."
لطالما كان مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ينقصه التمثيل المتوازن بين الجنسين في جميع أنحاء العالم، وفي هذا الاطار حرص برنامج "نجوم العلوم" على ضرورة منح فرصٍ متساويةٍ للمرأة؛ ولعل أبلغ مثالٍ عن ذلك هو تتويج سمية السيابي، المبتكرة العمانية والأم لثلاثة أطفال، كأول امرأة فائزة ببرنامج "نجوم العلوم"؛ وهي خير مثالٍ على امتلاك المرأة العربية المواهب العلمية والقدرات العلمية الهائلة. وقد شاركت سمية في الموسم 14، وابتكرت جهازًا عائمًا لمعالجة المواد البلاستيكية الدقيقة والتخلّص منها، وهي مادةّ تسبب التلوث في المحيطات والبحار.
وكان برنامج "نجوم العلوم" قد انطلق عام 2009، وبُثّ على 17 قناة تلفزيونية في العالم العربي. وفي عام 2013 أصبح متاحًا عبر الإنترنت، وحقق أكثر من 24 مليون مشاهدة في آخر موسم. فمن خلال مجموعة الخريجين التي تتضمّن 161 عضوًا، من 18 دولة عربية، برهن المبتكرون في برنامج " نجوم العلوم" عن دوافعهم لابتكار أساليب أسهمت في إيجاد حلول ملموسة للقضايا المستعجلة التي يواجهها عالمنا، سواءً تعلّق الأمر بالأمن الغذائي، أو حماية البيئة، أو الرعاية الصحية، أوالحياة الحيوانية، أوحتى التراث. وفي هذا السياق، يشهد البرنامج على العديد من قصص النجاح بالإضافة إلى إختراعات قد أُنجزت، وانتشرت في الأاسوق ذات الصلة.
نذكر على سبيل المثال وضّاح ملاعب، الفائز بالموسم 12 من برنامج نجوم العلوم، وهو مهندس طب حيوي لبناني الجنسية، اندرج اسمه ضمن المرشحين لقائمة "فوربس تحت 30"؛ فمن خلال تقنية الرقاقات الحيوية المتنامية – التنمية المخبرية للخلايا الحيوية- يسعى وضّاح الى استبدال الاختبارات الحيوانية تمامًا. وبعد تقديم براءات الاختراع لابتكاره في 12 دولة، انطلق وضّاح في الترويج لمنتجه وبيع خدمات الاختبار المعملي من أجل إعداد التجارب السريرية.
في حين يواصل الطبيب الكويتي الدكتور أحمد نبيل، الذي بلغ نهائي الموسم التاسع وهو ضيف لجنة التحكيم في برنامج "نجوم العلوم"، تطوير ابتكاره "كلينس" (Klens)، مؤشر افتراضي لمنظار جراحي ينظف تلقائياً، الأمر الذي من شأنه أن يجعل الجهاز الطبي المبتكرعلى وشك الاستخدام الواسع النطاق في قطاعات الرعاية الصحية.
ومن أبطال قصص النجاح أيضًا، عبد الرحمن صالح خميس، واحدٍ من المتأهّلين الى نهائي الموسم 11 من برنامج "نجوم العلوم"، والذي ابتكر سجادة صلاة تعليمية ذكية، تُعرف أيضًا باسم "سجدة"، حيث يسعى عبد الرحمن من خلال اختراعه، إلى مساعدة الشباب الذين اعتنقوا الدين الإسلامي حديثًا، على كيفية أداء صلواتهم اليومية. وقد حصل المبتكر االقطري مؤخرًا، على ميدالية ذهبية ضمن فعاليات معرض جنيف الدولي للاختراعات في نسخته الثماني والأربعين وإيتكس (ITEX) بدولة ماليزيا.
سيُبثّ برنامج "نجوم العلوم" كل يومي جمعة وسبت، ابتداءً من يوم 8 سبتمبر 2023، ويستمرّ حتى 20 أكتوبر 2023 على 5قنوات عربية في المنطقة وعبر الإنترنت.
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