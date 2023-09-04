رئيس رابطة الدوري الإيطالي: الكرة الإماراتية تطورت كثيرا



أكد لويجي دي سييرفو الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي ترحيب الرابطة بالتعاون مع القائمين على مسابقة الدوري الإماراتي من أجل تبادل الخبرات وتطوير المسابقات على كافة الأصعدة، بعدما باتت المسابقة الإماراتية مثيرة للاهتمام بفضل تطورها المستمر، والاهتمام اللافت بها .

وقال دي سييرفو في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات“وام” إن المنطقة العربية أصبحت جاذبة، ومقدمة لكرة قدم قوية للغاية، بفضل ما تتمتع به من إمكانيات هائلة، حيث شهدت الفترة الماضية استضافة أبرز البطولات العالمية، وهو ما يفتح المجال لمزيد من التطور، وأن يكون الدوري الإيطالي جزءا من هذه المشاريع الناجحة.

وأضاف :“ لم تعد المنطقة العربية تقدم أبطالا رياضيين فقط، بل تقدم منتخبات وطنية قوية وقادرة على التطور بسرعة والمنافسة بقوة في مختلف البطولات، مشيرا إلى أن افتتاح مكتب الرابطة في أبوظبي، كان خطوة رائعة لتعزيز ثقافة الدوري الإيطالي في المنطقة العربية، انطلاقا من العاصمة الإماراتية” .

وتحدث دي سييرفو عن العاصمة أبوظبي، مؤكدا أنها من أحب المدن إليه، حيث يزورها باستمرار ويتطلع دائما للتواجد بها سواء للعمل أو السياحة بفضل ما تتمتع به من إمكانيات هائلة في كافة القطاعات.

وفيما يتعلق بالإعلان عن مشروع الحلم الإيطالي، والذي تم إطلاقة من أبوظبي لاكتشاف المواهب قال لويجي دي سييرفوا :" هو مشروع رائع للغاية، يساعدنا على اكتشاف المواهب من مختلف بلدان العالم، ويضع بصمة الدوري الإيطالي بين مزيد من المشجعين، واللاعبين الموهوبين من جميع أنحاء العالم ".. وأضاف :"علينا أن نكتشف المواهب العربية، ونهتم بها، ونجعلها جزءا من الدوري الإيطالي".

وعن تطور الكرة الإيطالية الفترة الماضية وعودة شعبيتها التي شهدتها في فترة التسعينيات قال:" بالفعل شهدت السنوات الماضية تطورا لافتا للمسابقة، وأصبح لدينا مشجعين أكثر في مناطق مختلفة حول العالم، وخاصة المنطقة العربية، وهو حافز لنا من أجل التطوير، وقد لاحظنا تناوب 4 فرق على لقب مسابقة الدوري خلال السنوات الماضية، يوفنتوس، والإنتر، وميلان ونابولي، الأمر الذي يدل على التطور وقوة المنافسة".

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