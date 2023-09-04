

أكد سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أن فوز فرسان دولة الإمارات بلقب بطولة العالم للشباب والناشئين في فرنسا، وسط منافسة قوية بين 70 فارساً من 25 دولة، يرسخ مكانة الإمارات العالمية في بطولات القدرة، بفضل الدعم والاهتمام من القيادة الرشيدة، والذي كان له الأثر الملموس والكبير في التطور الذي وصلت إليه الدولة عالمياً في رياضة الفروسية.

وقال الريسي إن فرسان دولة الإمارات يستلهموا القدوة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ويسطروا اسم الإمارات في سجلات التاريخ بهذا الإنجاز الرابع على التوالي في بطولة العالم.

وتوجه الريسي بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، على دعمه اللامحدود لرياضة الفروسية، وتوفير متطلبات نجاحها وتفوقها وتميزها عالمياً.

كما توجه بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، على دعمه لفرسان الإمارات، والذي جاءت ثمرته بهذا الإنجاز العالمي الكبير باسم الدولة.

وأثنى الريسي على حرص الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية على الاهتمام بفرسان الإمارات، وتوفير كل أسباب النجاح لخوض المنافسة وحصد اللقب.

وأضاف: " قيادتنا الرشيدة لم تتوان عن توفير كافة أشكال الدعم والمساندة لرياضة الفروسية عموماً، وسباقات القدرة بشكل خاص، إيماناً منها بأهمية هذه الرياضة في تأسيس أجيال قوية، لصون وتعزيز المكتسبات الوطنية، ونشر روح الفروسية بين أبناء الوطن، والحفاظ على تراث الآباء والأجداد، امتداداً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي أرسى دعائم هذه الرياضة، انطلاقاً من رؤيته المستنيرة، وبفضل هذه الرؤية ودعم القيادة الرشيدة تتحقق الإنجازات، ويبرز فرسان الإمارات في جميع المسابقات ".

وأكد أن اتحاد الإمارات للفروسية والسباق يحرص على تبني أفضل البرامج وفق أرقى المعايير والممارسات التي تسهم في تمكين فرسان الإمارات من المهارات والقدرات التي تؤهلهم للتنافسية العالمية، لرفعة مكانة الدولة في المحافل الخارجية، والتي كانت شاهدة على كثير من الإنجازات في بطولات القدرة.

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