منتخب الجودو الى طوكيو استعدادا لأسياد الصين

تغادر بعثة منتخب الإمارات للجودو بعد غد الأربعاء إلى العاصمة اليابانية طوكيو، لإقامة معسكر إعداد يستمر أسبوعين في ضيافة جامعة توكاي اليابانية في إطار اتفاقية التعاون بين اتحاد الإمارات للجودو والجامعة اليابانية العريقة تحت مظلة الاتحاد الياباني للجودو.

يأتي ذلك ضمن استعدادات منتخب الإمارات للمشاركة في النسخة الـ 19 من دورة الألعاب الآسيوية ، التي تقام في مدينة هانغ تشو الصينية خلال الفترة من 20 سبتمبر الجاري حتى 8 أكتوبر المقبل، فيما تقام منافسات بطولة الجودو خلال الفترة من 24 - 27 سبتمبر الجاري.

واعتمد مجلس إدارة الإتحاد برئاسة سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي قائمة بعثة منتخبنا الوطني المشاركة في دورة الألعاب الاسيوية لعام 2023، برئاسة ناصر التميمي أمين السر العام عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، وتضم المدرب فيكتور سيكتروف والطاقم البدني والطبي المساعد، و7 لاعبين ولاعبات هم اللاعبة بشيرات خرودي التي تشارك في وزن تحت 52 كجم، واللاعبة باتسو ألتان في وزن تحت 57 كجم، و5 لاعبين هم، نارمند بيان في وزن تحت 66 كجم، وطلال شفيلي في وزن تحت 81 كجم، وجريجوري أرام في وزن تحت 90 كجم، وظافر آرام تحت 100 كجم، وعمر معروف في وزن فوق 100 كجم.

ويأتي المعسكر والمشاركة في دورة الألعاب ضمن استعدادات المنتخب الأول لبطولة أبوظبي جراند سلام للجودو التي تقام خلال الفترة من 24 – 26 أكتوبر المقبل.

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