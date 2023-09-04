الرجاء يضم موهوب مهاجم الفتح لموسمين
التاريخ
9/4/2023 10:00:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلن الرجاء الرياضي المنافس في دوري المحترفين المغربي لكرة القدم اليوم الاثنين التعاقد مع المهدي موهوب مهاجم الفتح بعد مفاوضات طويلة. ووقع موهوب عقدا لمدة موسمين بعد أن تشبث اللاعب بالانضمام للنادي المنتمي لمدينة الدار البيضاء رغم العروض الخارجية.
وتألق موهوب لاعب منتخب تحت 20 عاما خلال وجوده مع نادي شباب السوالم على سبيل الإعارة الموسم الماضي. وتبلغ قيمة صفقة انتقال موهوب ثلاثة ملايين درهم (295 ألف دولار) لفائدة الفتح مع نسبة 25 بالمئة في حال رحيله لأي ناد آخر.
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