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الرجاء يضم موهوب مهاجم الفتح لموسمين

9/4/2023 10:00:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الرجاء الرياضي المنافس في دوري المحترفين المغربي لكرة القدم اليوم الاثنين التعاقد مع المهدي موهوب مهاجم الفتح بعد مفاوضات طويلة. ووقع موهوب عقدا لمدة موسمين بعد أن تشبث اللاعب بالانضمام للنادي المنتمي لمدينة الدار البيضاء رغم العروض الخارجية.

وتألق موهوب لاعب منتخب تحت 20 عاما خلال وجوده مع نادي شباب السوالم على سبيل الإعارة الموسم الماضي. وتبلغ قيمة صفقة انتقال موهوب ثلاثة ملايين درهم (295 ألف دولار) لفائدة الفتح مع نسبة 25 بالمئة في حال رحيله لأي ناد آخر.


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