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الشرطة تفتح تحقيقا في تعرض كين لاعتداء في ملعب أرسنال

9/4/2023 10:00:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

فتحت شرطة لندن تحقيقا في تعرض روي كين، قائد مانشستر يونايتد السابق، ومحلل شبكة سكاي سبورتس، لاعتداء مزعوم في استاد الإمارات بعد فوز أرسنال 3-1 على فريقه السابق أمس الأحد.

وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن كين البالغ عمره 52 عاما تعرض لاعتداء من أحد المشجعين خلال مشاجرة. وفي فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الواقعة، يظهر ميكا ريتشاردز، زميل كين في سكاي سبورتس، خلال التصدي لرجل.

وقال متحدث باسم سكاي سبورتس لموقع الشبكة على الإنترنت "نحن نتفهم أن الشرطة تحقق في اعتداء مزعوم من أحد المشجعين وقع مباشرة قبل اللقطات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف البيان في إشارة إلى مدافع سيتي السابق الذي يعمل مع كين "في اللقطات المنشورة، كان ميكا ريتشاردز يتصرف لإنهاء الأزمة".

وأعلن أرسنال أنه على علم بهذه الواقعة.

وقال متحدث باسم أرسنال "تحقق شرطة العاصمة في هذه الواقعة، ونحن نتعاون بشكل كامل مع التحقيقات".

ونجح أرسنال في تعويض تأخره بهدف إلى فوز 3-1 على غريمه يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، مستفيدا من هدفين في الوقت بدل الضائع.

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