لجين يعقوب تتوج بلقب ملكة جمال البحرين 2023 (صور)

وتفوّقت لجين، المولودة لأب بحريني وأم أمريكية وتبلغ 19 عامًا، على 8 متسابقات أخريات، ومن المقرر أن تمثل دولة البحرين في مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2023، التي تقام في السلفادور نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقالت منظمة المسابقة، التي يطلق عليها "ملكة جمال الكون البحرين"، إن لجين يعقوب أثارت إعجاب لجنة التحكيم بجمالها ومهاراتها في التواصل وعاطفتها.

وضمت لجنة تحكيم ملكة جمال الكون البحرين هذا العام الممثلة المصرية مي عمر، والممثلة المغربية ليلى حديوي، والمغنية الفلبينية والعضو السابق في فرقة Now United بيلي ماي، وممثلة بوليوود أورفاشي راوتيلا، وملكة جمال الكون البحرين 2022 إيفلين خليفة.

وجرى تقييم المرشحات من خلال 5 مراحل، بما في ذلك المقابلة الشخصية، وجولة الملابس الرياضية، وجولة ملابس السباحة، وجولة فساتين السهرة، وجولة الأسئلة النهائية.

لجين يعقوب تعد ثالث امرأة من البحرين تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون بعد منار نديم دياني، التي دخلت التاريخ عندما أصبحت أول مشاركة من البحرين والخليج تشارك في المسابقة عام 2022.

لجين هي ممثلة وراقصة وعارضة أزياء، نشأت في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبدأت مؤخرًا مشروعها Hero للملابس التنكرية، والذي يساعد الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة أو أولئك الذين يتعافون من المستشفيات على اكتشاف متعة تجربة ملابس شخصياتهم المفضلة.