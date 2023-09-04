لجين يعقوب تتوج بلقب ملكة جمال البحرين 2023 (صور)
التاريخ
9/4/2023 10:00:07 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - توّجت البحرينية الأمريكية لجين يعقوب بلقب ملكة جمال البحرين 2023، بعد سنة من حصولها على المركز الثاني في المسابقة ذاتها العام الماضي.
وتفوّقت لجين، المولودة لأب بحريني وأم أمريكية وتبلغ 19 عامًا، على 8 متسابقات أخريات، ومن المقرر أن تمثل دولة البحرين في مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2023، التي تقام في السلفادور نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وقالت منظمة المسابقة، التي يطلق عليها "ملكة جمال الكون البحرين"، إن لجين يعقوب أثارت إعجاب لجنة التحكيم بجمالها ومهاراتها في التواصل وعاطفتها.
وضمت لجنة تحكيم ملكة جمال الكون البحرين هذا العام الممثلة المصرية مي عمر، والممثلة المغربية ليلى حديوي، والمغنية الفلبينية والعضو السابق في فرقة Now United بيلي ماي، وممثلة بوليوود أورفاشي راوتيلا، وملكة جمال الكون البحرين 2022 إيفلين خليفة.
وجرى تقييم المرشحات من خلال 5 مراحل، بما في ذلك المقابلة الشخصية، وجولة الملابس الرياضية، وجولة ملابس السباحة، وجولة فساتين السهرة، وجولة الأسئلة النهائية.
لجين يعقوب تعد ثالث امرأة من البحرين تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون بعد منار نديم دياني، التي دخلت التاريخ عندما أصبحت أول مشاركة من البحرين والخليج تشارك في المسابقة عام 2022.
لجين هي ممثلة وراقصة وعارضة أزياء، نشأت في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبدأت مؤخرًا مشروعها Hero للملابس التنكرية، والذي يساعد الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة أو أولئك الذين يتعافون من المستشفيات على اكتشاف متعة تجربة ملابس شخصياتهم المفضلة.
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