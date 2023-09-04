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4 برونزيات للأردن ببطولة آسيا للناشئين بالتايكواندو

9/4/2023 10:00:07 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
أضاف المنتخب الوطني للناشئين للتايكواندو، ميداليتين برونزيتين جديدتين للأردن، في منافسات بطولة أسيا التي اختتمت اليوم الاثنين في لبنان.

وجاءت الميداليتان عن طريق اللاعبين محمد أبو غزال (وزن تحت 59 كغم)، ورزان الرواشدة‏ (وزن تحت 63 كغم).

وكان لاعبا المنتخب الوطني مؤمن عصفور (وزن تحت تحت 78 كغم)، وجعفر الداوود (وزن تحت 51 كغم)، حققا أمس الأحد ميداليتن برونزيتين ليرتفع رصيد الأردن إلى 4 ميداليات في ختام البطولة.

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