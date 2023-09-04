معرفة تطلق منصة أين أنشر بحثي؟





وتوفر المنصة مجموعة من البيانات العلمية الرقميّة الموثوقة الضّخمة، والتي تساعد المؤلف أو الباحث في اختيار المجلّات البحثيّة والأكاديميّة الأعلى تصنيفًا لنشر بحثه أو دراسته، بحسب تخصص البحث.





وستساعد منصة "أين أنشر بحثي" في تحديد وجهة النّشر وفق مؤشرات كميّة ومعايير علميّة ترشد الباحث لاختيار مجلة علميّة مُحكمة في مجال اختصاص البحث، إذ يقود الاختيار الناجح لجهة النشر إلى تحسين فرص انتشار البحث العلمي وزيادة أعداد الاقتباس منه، الأمر الذي ينعكس على تحسين مكانة وتصنيف المجلّات العلمية، والجامعات، والمؤلفين، في مجال النشر.





وقال أ.د سامي الخزندار مؤسس قاعدة بيانات "معرفة"، والمشرف العام على المشروع إنّ عملية تحديد المعايير لاختيار المجلاّت العلميّة المعتمدة للنشر تقوم على أُسس منهجيّة وموضوعيّة وبيانات دقيقة، وبعيدة عن الانطباعات الشخصيّة.





ويشير د الخزندار إلى جملة من المعايير المتبعة لاعتماد جهة النشر منها معامل التأثير (ارسيف Arcif ) الخاص بالمجلة،

وهو عبارة عن مقياس إقليمي بمعايير عالمية، قادر على قياس الأهمية النسبية للمجلات العلمية والأكاديميّة الصادرة عن الجامعات والهيئات العلميّة العربيّة.







كما يراعى في عملية تحديد المعايير مرتبة فئة المجلةَ(Q) في مجال اختصاصها، إضافة إلى تحديد عدد الاستشهادات أو الاقتباسات التي حصلت عليها المجلّة، ومتوسط مدة نشر المقالات، ناهيك عن طبيعة تصنيف جهة ناشر المجلة، سواء كانت جامعات أو مراكز أبحاث أو مؤسسات علمية.





وتقدم منصة "أين أنشر بحثي" تفاصيل كاملة عن المجلاّت المُرشحة، ومُزودة بمبادئ إرشادية للمراعاة قبل إرسال البحث، ما يُمكن الباحث من اختيار المجلّات الأكثر تأثيرا وذات الفئة العُليا في الاختصاص ذاته، كما تُقدم المنصة إمكانية اختيار المجلة وفق خيارات متنوعة مثل: دولة النشر، جهة النشر، مرتبة فئة المجلة، مدة نشر المقالات، اشكال نشر المجلة، وغيرها من الخيارات.





ومن الجدير بالذكر أنّ منصة "أين أنشر بحثي" توفر إمكانية البحث في أكثر من 600 مجلة علمية صادرة باللغة العربية، وتخدم جميع الأفراد والمؤسسات والهيئات المهتمة بالنشر العلمي باللغة العربية من28 دولة عربية واجنبية.





ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات حول هذه المنصة من خلال الدخول إلى موقعها الالكتروني: