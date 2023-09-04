الاتحاد السعودي: باب الانتقالات الصيفية يُقفل في 7 سبتمبر

أكّد الاتحاد السعودي ورابطة دوري كرة القدم انتهاء فترة الانتقالات الصيفية يوم الخميس 7 سبتمبر الحالي بعد اللغط الحاصل حول الفترة المحدّدة، لا سيما بأن روزنامة الانتقالات على موقع الاتحاد الدولي (فيفا) أشارت إلى نهايته في 20 من الشهر الحالي.

واصدر الاتحاد السعودي والرابطة بياناً مشتركاً الاثنين جاء فيه "كما ابلغنا الاندية في السعودية بتاريخ 30 يونيو، فان التسجيلات لانتقالات اللاعبين الى الدوري السعودي ستُقفل يوم الخميس 7 سبتمبر".

وكان الالماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الانجليزي اعرب الشهر الماضي عن قلقه من التداعيات المضرة لروزنامة الانتقالات الصيفية في السعودية، مناشداً السلطات الكروية لايجاد حل له في الوقت التي تشهد الأندية الأوروبية نزوح لاعبيها نحو المملكة الخليجية برواتب مغرية.

واوضح ان الاسوأ من كل ذلك بان نافذة الانتقالات في السعودية لا تقفل الا بعد مرور ثلاثة اسابيع من نهايتها في القارة الأوروبية "يتعين على فيفا وويفا ايجاد الحل لهذا الامر".

ومنذ مطلع العام الحالي، تعاقدت الاندية السعودية مع أكثر من نجم عالمي ابرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل الى النصر، ثم لحق به المهاجم الفرنسي كريم بنزيما افضل لاعب في العالم العام الماضي والبرازيلي نيمار، ونجوم آخرون امثال البرازيلي روبرتو فيرمينو وقائد ليفربول السابق جوردان هندرسون.

واضاف كلوب "كان لهذا الامر تأثير علينا بكل تأكيد. يتعين علينا تعلم كيفية ادارة هذا الامر".

وارتبط أيضاً اسم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول أخيراً بشائعات حيال إمكانية انتقاله إلى المملكة الخليجية، ويُعتقد أن نادي اتحاد جدة بطل الموسم الماضي قدم عرضاً شفهياً لليفربول يوم الجمعة الماضي بحسب تقارير صحافية.

وبحسب ما ورد، فإن العرض كان بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني مقدماً، مع 50 مليون جنيه إسترليني كإضافات.

ونفى المدرب كلوب ما يُشاع عن إمكانية رحيل صلاح عن ليفربول.

ومدد صلاح العام الماضي عقده مع ليفربول لمدة ثلاثة مواسم إضافية، وقد أكد وكيل أعماله الشهر الماضي أن النجم المصري لا ينوي مغادرة ملعب "أنفيلد".

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