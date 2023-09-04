راموس: سعيد بالعودة إلى إشبيلية

أعرب قطب دفاع منتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد السابق سيرخيو راموس الاثنين عن سعادته بالعودة الى مدينة إشبيلية، مؤكداً بذلك تقارير صحافية أشارت الى توصله لاتفاق للانتقال الى فريقه الأندلسي السابق.

وقال راموس الذي انتهى عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي في 30 يونيو الماضي "انه يوم مميز جداً، العودة الى البيت سعادة عامرة دائماً، الآن يتعين علينا اجتياز الفحوص الطبية".

واضاف اللاعب البالغ 37 عاماً والذي حمل ألوان إشبيلية في موسم 2004-2005 قبل انتقاله إلى ريال مدريد حيث أحرز دوري أبطال أوروبا أربع مرات "انا سعيد بالعودة ومحاولة الالتحاق بالفريق بأسرع وقت ممكن".

وبحسب الصحف المحلية، فان راموس فضل العودة الى اشبيلية على الحصول على عرض افضل من الناحية المادية كان تقدم به نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي الموسم الفائت.

ويحتل اشبيلية المركز الاخير في الدوري الاسباني بعد 4 مراحل، لكنه سيخوض دوري أبطال اوروبا حيث اوقعته القرعة في المجموعة الثانية الى جانب أرسنال الإنجليزي، أيندهوفن الهولندي ولنس الفرنسي.

وكان اشبيلية توج بطلا للدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) الموسم الفائت.

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