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4 شروط يجب مراعاتها للحصول على كبيس زيتون ناجح

9/4/2023 9:15:38 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - يُعتبر الزيتون المكبوس من الأطباق الرئيسية التي تجدها على كل مائدة عربية، وتزرع أشجار الزيتون بكثرة في منطقة الشرق الأوسط حيث لا تكاد تخلو حديقة من وجودها.

تُستخدم ثمار الزيتون لاستخراج زيت الزيتون وصنع كبيس الزيتون الأخضر والأسود، وتختلف طريقة تحضير كبيس الزيتون الأخضر عن الأسود.

للحفاظ على الزيتون بطريقة صحيحة والحفاظ على نكهته الأصلية ومنع تعفنه ومدة صلاحيته الطويلة، سنستعرض في هذا المقال أهم الشروط التي يجب مراعاتها للحصول على كبيس زيتون أخضر ناجح ولذيذ:

١. يجب أن يكون الزيتون طازجًا ومقطوفًا حديثًا، وخاليًا من الرضوض.

٢. يجب تحضير محلول ملحي بالتركيز المناسب للزيتون، أي لكل كوب ماء ملعقة كبيرة ونصف ملح خشن.

٣. يجب أن يكون الزيتون مُغمورًا تمامًا في المحلول الملحي.

٤. يجب تعقيم الأوعية الزجاجية قبل وضع الزيتون، وذلك عن طريق غسلها بالماء المغلي.

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