4 شروط يجب مراعاتها للحصول على كبيس زيتون ناجح
التاريخ
9/4/2023 9:15:38 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - يُعتبر الزيتون المكبوس من الأطباق الرئيسية التي تجدها على كل مائدة عربية، وتزرع أشجار الزيتون بكثرة في منطقة الشرق الأوسط حيث لا تكاد تخلو حديقة من وجودها.
تُستخدم ثمار الزيتون لاستخراج زيت الزيتون وصنع كبيس الزيتون الأخضر والأسود، وتختلف طريقة تحضير كبيس الزيتون الأخضر عن الأسود.
للحفاظ على الزيتون بطريقة صحيحة والحفاظ على نكهته الأصلية ومنع تعفنه ومدة صلاحيته الطويلة، سنستعرض في هذا المقال أهم الشروط التي يجب مراعاتها للحصول على كبيس زيتون أخضر ناجح ولذيذ:
١. يجب أن يكون الزيتون طازجًا ومقطوفًا حديثًا، وخاليًا من الرضوض.
٢. يجب تحضير محلول ملحي بالتركيز المناسب للزيتون، أي لكل كوب ماء ملعقة كبيرة ونصف ملح خشن.
٣. يجب أن يكون الزيتون مُغمورًا تمامًا في المحلول الملحي.
٤. يجب تعقيم الأوعية الزجاجية قبل وضع الزيتون، وذلك عن طريق غسلها بالماء المغلي.
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