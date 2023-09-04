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الجغبير: موقع الأردن الجغرافي يشكل منطقة استقطاب للاستثمارات الخارجية

9/4/2023 9:13:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بحث رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، مع سفير جمهورية البيرو غير المقيم لدى المملكة، خوسيه بيتانكورت، تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.


وقال الجغبير في بيان اليوم الاثنين، إن موقع الأردن الجغرافي المتميز يشكل منطقة استقطاب للاستثمارات الخارجية، ويجعله بوابة لأسواق العراق وسوريا ودول الخليج، مشيراً إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن، تجعل أسواق العديد من دول العالم مفتوحة أمام الصادرات الأردنية.


ورحب الجغبير بتنظيم زيارة لوفد اقتصادي أردني إلى جمهورية البيرو، واستضافة منتدى اقتصادي أردني بيروفي، في مبنى الغرفة، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.


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