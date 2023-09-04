

وقال الجغبير في بيان اليوم الاثنين، إن موقع الأردن الجغرافي المتميز يشكل منطقة استقطاب للاستثمارات الخارجية، ويجعله بوابة لأسواق العراق وسوريا ودول الخليج، مشيراً إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن، تجعل أسواق العديد من دول العالم مفتوحة أمام الصادرات الأردنية.



ورحب الجغبير بتنظيم زيارة لوفد اقتصادي أردني إلى جمهورية البيرو، واستضافة منتدى اقتصادي أردني بيروفي، في مبنى الغرفة، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

