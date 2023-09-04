اتحاد جدة يغري نجم ريال مدريد بعرض متأخر

اتحاد جدة يغري نجم ريال مدريد بعرض متأخر
التاريخ
9/4/2023 9:13:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قدم اتحاد جدة، عرضا من أجل التعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في صفوف ريال مدريد، هذا الصيف.
ورغم انتهاء فترة الانتقالات في أوروبا، إلا أنها لا زالت مستمرة حتى الخميس المقبل في الدوري السعودي، الذي استقطب العديد من النجوم حول العالم.
وقالت شبكة "ديفنسا سنترال"، إن اتحاد جدة قدم عرضا لضم النمساوي ديفيد ألابا، مدافع الريال (الذي يرتبط بتعاقد مع الميرنجي حتى 2026)، مقابل 40 مليون يورو.
ويأمل اتحاد جدة النجاح في حسم الصفقة خلال اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي.
وأشارت الشبكة الإسبانية، إلى أن الاتحاد عرض على ألابا، راتبا يبلغ 25 مليون يورو سنويا، وهو مبلغ أعلى كثيرا مما يتقاضاه مع النادي الملكي.
وأوضحت الشبكة، أن ألابا لا يميل للانتقال للدوري السعودي، ويرغب في مواصلة الدفاع عن ألوان الريال خلال الموسم الحالي، خاصة مع النقص العددي في صفوف الفريق الملكي، في ظل إصابة البرازيلي إيدير ميليتاو.
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