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اتحاد جدة يغري نجم ريال مدريد بعرض متأخر

9/4/2023 9:13:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قدم اتحاد جدة، عرضا من أجل التعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في صفوف ريال مدريد، هذا الصيف.
ورغم انتهاء فترة الانتقالات في أوروبا، إلا أنها لا زالت مستمرة حتى الخميس المقبل في الدوري السعودي، الذي استقطب العديد من النجوم حول العالم.
وقالت شبكة "ديفنسا سنترال"، إن اتحاد جدة قدم عرضا لضم النمساوي ديفيد ألابا، مدافع الريال (الذي يرتبط بتعاقد مع الميرنجي حتى 2026)، مقابل 40 مليون يورو.
ويأمل اتحاد جدة النجاح في حسم الصفقة خلال اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي.
وأشارت الشبكة الإسبانية، إلى أن الاتحاد عرض على ألابا، راتبا يبلغ 25 مليون يورو سنويا، وهو مبلغ أعلى كثيرا مما يتقاضاه مع النادي الملكي.
وأوضحت الشبكة، أن ألابا لا يميل للانتقال للدوري السعودي، ويرغب في مواصلة الدفاع عن ألوان الريال خلال الموسم الحالي، خاصة مع النقص العددي في صفوف الفريق الملكي، في ظل إصابة البرازيلي إيدير ميليتاو.

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