Tuesday, 05 September 2023 02:56 GMT

رسميا.. الهلال يعلن تجديد عقد الدوسري

9/4/2023 9:13:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن نادي الهلال السعودي عن تجديد عقد لاعبه الدولي ناصر الدوسري لمدة 4 سنوات، حتى صيف 2027.
وينتهي عقد ناصر الدوسري مع الهلال نهاية صيف 2023 الجاري، إلا أن الزعيم قرر الحفاظ على لاعبه قبل أيام من انتهاء الميركاتو الصيفي في السعودية.
وعبر فيديو ترويجي، أعلن الهلال عن تجديد عقد الدوسري لمدة 4 سنوات مقبلة وحتى صيف 2027، ليبقى بين جدران النادي لأطول فترة ممكنة.

وكان ناصر الدوسري، البالغ 24 عاما، بدأ مسيرته مع الهلال في صيف 2018 بعدما تم تصعيده من الفريق الشباب بالنادي.
ويمكن لناصر الدوسري أن يلعب في خط الوسط الدفاعي، بالإضافة إلى إجادته كظهير أيسر، حيث أنه اشتهر مع الزعيم بالتسديدات القوية من خارج منطقة الجزائي.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN04092023000208011052ID1107003890

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث