رسميا.. الهلال يعلن تجديد عقد الدوسري
التاريخ
9/4/2023 9:13:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلن نادي الهلال السعودي عن تجديد عقد لاعبه الدولي ناصر الدوسري لمدة 4 سنوات، حتى صيف 2027.
وينتهي عقد ناصر الدوسري مع الهلال نهاية صيف 2023 الجاري، إلا أن الزعيم قرر الحفاظ على لاعبه قبل أيام من انتهاء الميركاتو الصيفي في السعودية.
وعبر فيديو ترويجي، أعلن الهلال عن تجديد عقد الدوسري لمدة 4 سنوات مقبلة وحتى صيف 2027، ليبقى بين جدران النادي لأطول فترة ممكنة.
وكان ناصر الدوسري، البالغ 24 عاما، بدأ مسيرته مع الهلال في صيف 2018 بعدما تم تصعيده من الفريق الشباب بالنادي.
ويمكن لناصر الدوسري أن يلعب في خط الوسط الدفاعي، بالإضافة إلى إجادته كظهير أيسر، حيث أنه اشتهر مع الزعيم بالتسديدات القوية من خارج منطقة الجزائي.
ملاعب
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN04092023000208011052ID1107003890
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.