رسميا.. الهلال يعلن تجديد عقد الدوسري

وكان ناصر الدوسري، البالغ 24 عاما، بدأ مسيرته مع الهلال في صيف 2018 بعدما تم تصعيده من الفريق الشباب بالنادي.

ويمكن لناصر الدوسري أن يلعب في خط الوسط الدفاعي، بالإضافة إلى إجادته كظهير أيسر، حيث أنه اشتهر مع الزعيم بالتسديدات القوية من خارج منطقة الجزائي.

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