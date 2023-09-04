الحكومة تخفض أسعار الطحين الموحد لشهر ايلول الحالي ولا تغيير على سعر الخبز
التاريخ
9/4/2023 9:13:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - خفضت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أسعار الطحين الموحد المنتج من مطاحن القطاع الخاص ومطحنة الجويدة مع بداية الشهر الحالي، دون أن يكون هناك أي تأثير على سعر الخبز.
وبحسب الأسعار الجديدة التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" بلغ سعر طن الطحين الموحد 157.5 دينار مقابل 167.9 دينار للطن الواحد بالسعر السابق.
ويأتي تخفيض أسعار الطحين الموحد، بعد أن قامت الحكومة مؤخرا برفع أسعار المحروقات التي تعد ضمن معادلة كلف إنتاج الخبز التي تعمل الوزارة على مراجعتها بشكل دوري.
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