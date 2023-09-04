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الحكومة تخفض أسعار الطحين الموحد لشهر ايلول الحالي ولا تغيير على سعر الخبز

9/4/2023 9:13:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - خفضت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أسعار الطحين الموحد المنتج من مطاحن القطاع الخاص ومطحنة الجويدة مع بداية الشهر الحالي، دون أن يكون هناك أي تأثير على سعر الخبز.
وبحسب الأسعار الجديدة التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" بلغ سعر طن الطحين الموحد 157.5 دينار مقابل 167.9 دينار للطن الواحد بالسعر السابق.

ويأتي تخفيض أسعار الطحين الموحد، بعد أن قامت الحكومة مؤخرا برفع أسعار المحروقات التي تعد ضمن معادلة كلف إنتاج الخبز التي تعمل الوزارة على مراجعتها بشكل دوري.

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