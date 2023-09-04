خارجية النواب تبحث والسفير الهندي تعزيز العلاقات الثنائية

خارجية النواب تبحث والسفير الهندي تعزيز العلاقات الثنائية
التاريخ
9/4/2023 9:13:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - بحثت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، خلال لقائها اليوم الاثنين، السفير الهندي لدى عمان أنور حليم، سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، لتشمل قطاعات واعدة مثل تكنولوجيا المعلومات، التعليم التقني والمهني، والسياحة.
وأكد رئيس اللجنة خلدون حينا، أن العلاقات الأردنية الهندية "وطيدة، ومتجذرة في التقارب التاريخي، فضلًا عن أنها قائمة على التفاهم والتعاون"، مطالبا بضرورة العمل على تقديم كل التسهيلات للمستثمرين في قطاع التكنولوجيا، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
من جهتهم، أكد النواب: عيد النعيمات، ميادة شريم، عبدالرحيم المعايعة، ضرورة دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، والاستفادة من الخبرات التكنولوجية في الهند، وتوقيع اتفاقيات مشتركة في ذلك الخصوص.
بدوره، قال حليم إن العلاقات التجارية الثنائية بين الهند والأردن تشهد مساراً تصاعديا، الأمر الذي يظهر نموا إيجابيا منذ توقيع أول اتفاقية تجارية بين البلدين موضحا أن بلاده ما تزال رابع أكبر شريك تجاري للأردن خلال العام 2020.
وبين أن بلاده شريك للأردن في توريد المواد الغذائية والأدوات الميكانيكية والكهربائية والمنتجات الهندسية والأحجار الكريمة والمصوغات والمنتجات النفطية والجلود، منوهًا بأن الأردن مورد موثوق للأسمدة والفوسفات وحمض الفوسفوريك وغيرها.
وأوضح حليم أن الهند تعتبر أكبر مشتر للفوسفات من الأردن.
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