لفتة انسانية .. الشرطة المجتمعية ترافق ابناء الشهيد الخمايسة الى المدرسة -صور
التاريخ
9/4/2023 9:13:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رافقت الشرطة المجتمعية وعدد من مرتبات الدفاع المدني أبناء الشهيد الملازم إبراهيم الخمايسة إلى مدارسهم في لواء فقوع في الكرك .
وعددت الشرطة المجتمعية مناقب الشهيد أمام الطلبة وأسرة المدرسة، وموقفه البطولي الذي يبعث للاعتزاز بالنفس .
وقد أثر هذا اللقاء بإيجابية على معنويات الطلبة الذين شعروا بالفخر بأنهم أبناء الشهيد الذي قدم روحه فداءً لأبناء وطنه.
يُشار إلى أن الشهيد الخمايسة ، استشهد أثناء قيامه بعمل إنساني، حيث قدم تضحيته لإنقاذ عدد من الأشخاص الذين سقطوا داخل بئر قديم في لواء فقوع قبل فترة قصيرة . انقر هنا
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