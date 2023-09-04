وقد أثر هذا اللقاء بإيجابية على معنويات الطلبة الذين شعروا بالفخر بأنهم أبناء الشهيد الذي قدم روحه فداءً لأبناء وطنه.

يُشار إلى أن الشهيد الخمايسة ، استشهد أثناء قيامه بعمل إنساني، حيث قدم تضحيته لإنقاذ عدد من الأشخاص الذين سقطوا داخل بئر قديم في لواء فقوع قبل فترة قصيرة . انقر هنا

























