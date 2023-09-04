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لفتة انسانية .. الشرطة المجتمعية ترافق ابناء الشهيد الخمايسة الى المدرسة -صور

9/4/2023 9:13:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رافقت الشرطة المجتمعية وعدد من مرتبات الدفاع المدني أبناء الشهيد الملازم إبراهيم الخمايسة إلى مدارسهم في لواء فقوع في الكرك .
وعددت الشرطة المجتمعية مناقب الشهيد أمام الطلبة وأسرة المدرسة، وموقفه البطولي الذي يبعث للاعتزاز بالنفس .

وقد أثر هذا اللقاء بإيجابية على معنويات الطلبة الذين شعروا بالفخر بأنهم أبناء الشهيد الذي قدم روحه فداءً لأبناء وطنه.
يُشار إلى أن الشهيد الخمايسة ، استشهد أثناء قيامه بعمل إنساني، حيث قدم تضحيته لإنقاذ عدد من الأشخاص الذين سقطوا داخل بئر قديم في لواء فقوع قبل فترة قصيرة . انقر هنا











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