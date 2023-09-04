Tuesday, 05 September 2023 02:55 GMT

جافي: كنا سنخسر أمام أوساسونا في هذه الحالة

9/4/2023 9:13:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تحدث جافي، لاعب وسط برشلونة، عن فوز فريقه على أوساسونا (2-1)، أمس الأحد، بالجولة الرابعة من الدوري الإسباني "الليجا".
وقال جافي، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "إذا لعبنا هذه المباراة قبل عامين كنا سنخسر".
وأضاف نجم برشلونة: "إنها واحدة من الأشياء التي تحسنت كثيرا مع المدرب. إننا في هذه الملاعب المعقدة نحقق الفوز".
وتابع: "خلال العامين الأخيرين نجحنا في تحسين كل شيء قليلا، لكن قبل كل شيء تحسنت رغبتنا في تحقيق الفوز، والانخراط دائما في المباراة والحصول على هذه الانتصارات".
وختم: "اللعب على ملعب أوساسونا الجديد دائما معقد ومن المهم جدا تحقيق هذا الفوز، كما أن خوض 100 مباراة بقميص برشلونة بمثابة الحلم".
يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN04092023000208011052ID1107003886

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث