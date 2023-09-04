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إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل

9/4/2023 9:13:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصيب، اليوم الاثنين، عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق عقب استهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي المنازل في بلدة بيت أمر شمال الخليل، بقنابل الغاز السام المسيل للدموع.


وقال الناشط الإعلامي محمد عوض إن جنود الاحتلال المتمركزين على مدخل البلدة، منعوا مرور جنازة أحد المواطنين الفلسطينيين إلى مقبرة البلدة، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز السام والأعيرة المطاطية، باتجاه المشيعين، ما أدى إلى وقوع حالات اختناق.


وأشار عوض إلى اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال عقب الاعتداء على المشيعين.

وفا


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