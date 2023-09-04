إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل
التاريخ
9/4/2023 9:13:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصيب، اليوم الاثنين، عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق عقب استهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي المنازل في بلدة بيت أمر شمال الخليل، بقنابل الغاز السام المسيل للدموع.
وقال الناشط الإعلامي محمد عوض إن جنود الاحتلال المتمركزين على مدخل البلدة، منعوا مرور جنازة أحد المواطنين الفلسطينيين إلى مقبرة البلدة، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز السام والأعيرة المطاطية، باتجاه المشيعين، ما أدى إلى وقوع حالات اختناق.
وأشار عوض إلى اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال عقب الاعتداء على المشيعين.
وفا
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