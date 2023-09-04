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منتخب النشامى ينهي تدريباته بعمان ويغادر

9/4/2023 9:13:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اختتم المنتخب الوطني لكرة القدم، تدريباته البدنية والفنية في العاصمة عمان، تأهباً للمغادرة صباح الاثنين إلى أوسلو، لمواجهة النرويج وديا مساء الخميس المقبل، ضمن التحضيرات لخوض تصفيات كأس العالم 2026 والتي تنطلق أواخر العام الجاري، ونهائيات كأس آسيا التي تقام في قطر مطلع 2024.
وأجرى المنتخب تدريبه الاخير مساء الأحد على ملعب الكرامة، بقيادة المدرب الحسين عموتا، بحضور عدد من اللاعبين بانتظار اكتمال الصفوف في العاصمة أوسلو مع التحاق المحترفين بالخارج.
وتضم قائمة المنتخب: يزيد أبو ليلى، عبدالله الزعبي، محمد العمواسي، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، فراس شلباية، مصطفى عيد، محمد أبو حشيش، عبدالله نصيب، يزن العرب، مهند خير الله، محمود شوكت، نزار الرشدان، رجائي عايد، عبيدة السمارنة، نور الروابدة، إبراهيم سعادة، صالح راتب، محمود مرضي، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، حمزة الدردور، ويزن النعيمات.
ويتضمن تجمع المنتخب الوطني بعد مواجهة النرويج، لقاء أذربيجان في باكو الثلاثاء 12 من الشهر ذاته، وديا خلال فترة أيام فيفا المعتمدة.
وكانت قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والنهائيات الآسيوية 2027، وضعت منتخب النشامى في المجموعة السابعة إلى جانب السعودية وطاجيكستان والفائز من مواجهة كمبوديا والباكستان.


في المقابل، حل منتخب النشامى في المجموعة الخامسة لنهائيات كأس آسيا 2023، إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا، والتي تقام مطلع العام 2024 في قطر.

ملاعب

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