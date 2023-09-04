

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن الأسير الفسفوس يعاني من التعب والإرهاق الشديدَين، وأوجاع في أنحاء جسده كافة، فيما أصبحت حركته صعبة للغاية، ولا يستطيع المشي أو الوقوف، إضافة إلى معاناته من الدوران وعدم الاتزان والنسيان.



وبينت أن المحامي تمكن من زيارة الأسير الفسفوس، مساء أمس الأحد، وهي الزيارة الثالثة منذ خوضه الإضراب المفتوح عن الطعام، إذ كانت المرتان الماضيتان في الثالث والثاني والعشرين من آب الماضي.



وأشارت إلى أن الاحتلال يتعامل معه على أنه ممتنع عن الأكل وليس مضربا عن الطعام، كما أنه لم يستحمَّ منذ عشرين يوما لعدم قدرته على الوقوف، وهو محروم أيضا من اقتناء الملابس والأجهزة الكهربائية.



وفا