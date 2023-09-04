

ويعكس إطلاق غسالة "A-40%"والمضخة الحرارية"EHS Mono R290" الجهود التي تبذلها سامسونج لتعزيز أسلوب حياة موفر للطاقة وصديق للبيئة.

وفي الوقت الذي نشهد فيه تزايداً في وعي المستهلكين واهتمامهم بالأثر البيئي للمنتجات التي يستخدمونها؛ فقد باتت هذه الاعتبارات أولويّة لديهم عند اتخاذهم قرار اقتناء وشراء الأجهزة الخاصة بهم. وتلبّي سامسونج من خلال إطلاقها المنتجين الجديدين تطلعات واحتياجات المستهلكين المهتمين بالبيئة.

وقال جونهوا لي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق تجربة العملاء لأعمال الأجهزة الرقمية في سامسونج للإلكترونيات: "تعد هذه الطرازات إنجازًا تكنولوجيًا، تحديداً عندما يتعلّق الأمر بالميزات الذكية وكفاءة توفير الطاقة التي تقدمها".

غسالة"A-40% "؛ المزيد من الكفاءة والفاعليّة في استخدام الطاقة

تشمل مجموعة غسالات سامسونج الجديدة للعام المقبل طرازات تتميّز بتوفير استهلاك أقل للطاقة بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بالمعايير المعمول بها، بهدف الوصول إلى فئة كفاءة استهلاك الطاقة A . كما تعمل تقنياتها المتقدمة بكل ذكاء على تحسين أداء عملية الغسيل وتقليل استهلاك الطاقة، مع توفير سعة تحميل تصل إلى 10 كجم إلى جانب تصميم BESPOKE. وستتوفر غسالة"A-40%" في الأسواق الأوروبية بدءًا من الربع الأول من عام 2024.

وستوفّر الغسالة اتصالاً بتطبيق SmartThings الذي يُساعد في تقليل الطاقة من خلال AI Energy في SmartThings Energy. والذي يُتيح للمستخدمين بكل سهولة مراقبة استهلاك الطاقة على أساس يومي واسبوعي وشهري وتقدير قيمة فواتير الكهرباء. وبالنسبة لدورات الغسيل التي يمكن أن تعمل على وضع توفير الطاقةAI Energy؛ تعمل الغسالة بكل ذكاء على تقليل استخدام الطاقة بنسبة تصل إلى 70% عند استخدام تكنولوجيا Ecobubble للغسيل بالماء البارد بدلاً من الماء الدافئ والزمن الإضافي للدورة.

وتأتي غسالة"A-40%" مزودة بتقنية AI Wash، والتي تستخدم تقنية استشعار متطورة لتعزيز أداء الغسيل وتقليل الأوساخ، وذلك بفضل تحسين استهلاك كمية الماء والمنظفات بذكاء من خلال اكتشاف وزن ونعومة الأقمشة والمراقبة المستمرة لمستوى الاتساخ، والضبط المستمر لأوقات النقع والشطف والعصر لتحقيق أفضل النتائج بسرعة وكفاءة.



وبالإضافة إلى ذلك؛ تتيح دورة السرعة القصوى (Super Speed) للمستخدمين غسل ملابسهم جيدًا مع تقليل وقت الدورة بشكل كبير، وتنتهي هذه الدورة خلال 39 دقيقة دون التفريط بأفضل نظافة ممكنة، ويتمّ ذلك من خلال تقنية Speed Spray المدمجة، التي تعمل على تسريع عملية الغسيل والشطف عن طريق إطلاق الماء النفاث للوصول إلى الملابس بسرعة.

EHS MONO R290 : تدفئة موثوقة وتكاليف طاقة منخفضة

بدورها تعتبر EHS MONO R290 أحدث إضافة إلى مجموعة سامسونج من عروض المضخات الحرارية، وتستخدم R290 كمبرد يتمتع باحتمالية حدوث انحباس حراري منخفضة(GWP) أقلّ بكثير مقارنة بوسائل التبريد الأخرى.

وتتميّز EHS Mono R290 بالقدرة على توفير الماء الساخن باستمرار حتى 75 درجة مئوية لأغراض التدفئة المنزلية، الأمر الذي يجعله بديلاً مناسبًا لنظام التدفئة في المساحات السكنية القديمة التي كانت تعتمد في السابق على سخّانات الغاز لتلبية احتياجات التدفئة الخاصة بها.

كما تحتوي وحدة EHS Mono R290 على مبادل حراري موسع قادر على نقل المزيد من الحرارة دفعة واحدة مقارنة بالوحدة الخارجية التقليدية، في حين تعتبر مساحة نقل الحرارة أكبر بنسبة تصل إلى 39%. ونتيجة لذلك، فإن الجهاز يتميز بقدرته على تقديم أداء تسخين بنسبة 100% وغاية في الثقة، في درجات حرارة منخفضة تصل إلى -10 درجة مئوية.

ويقلّل وضع AI Energy كذلك من استهلاك الطاقة، فمن خلال تحليل أنماط الاستخدام يُمكنه ضبط درجة حرارة الماء الساخن المنزلي وتوفير نفس مستوى الحرارة دون استهلاك الكثير من الطاقة.









