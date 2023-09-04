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84.5 مليون متر مكعب تخزين السدود الرئيسية في المملكة

9/4/2023 9:13:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغت نسبة تخزين السدود الرئيسية في المملكة اليوم الاثنين حوالي 30% وبمجموع تخزين 84 مليونا و596 ألف متر مكعب من المجموع الكلي للطاقة التخزينية للسدود والبالغة 280 مليون متر مكعب.
وتراوحت نسب التخزين في السدود كما يلي:
سد الموجب حولي (87%) من مجموع طاقته التخزينية والبالغة حوالي (25) مليون متر مكعب، يليه سد التنور وبنسبة تخزين حوالي (56%) من مجموع طاقته التخزينية والبالغة حوالي (14) مليون متر مكعب، ويليه سد الملك طلال وبنسبة تخزين (49%) من مجموع طاقته التخزينية والبالغة حوالي (67) مليون متر مكعب، ثم سد الكفرين وبنسبة تخزين (44%) من طاقته التخزينية والبالغة حوالي (8.5) مليون متر مكعب، ثم سد وادي العرب وبنسبة تخزين حوالي (29%) من مجموع طاقته التخزينية والبالغة حوالي (16) مليون متر مكعب، ثم يليه سد كفرنجة وبنسبة تخزين (26%) من طاقته التخزينية والبالغة حوالي (8) مليون متر مكعب، ويليه سد الكرك بنسبة (24%) من طاقته التخزينية والبالغة حوالي (2) مليون متر مكعب، وسد زقلاب وبنسبة تخزين حوالي (18%) من طاقته التخزينية والبالغة (4) مليون متر مكعب، ويليه سد وادي شعيب وبنسبة تخزين (13%) من مجموع طاقته التخزينية البالغة حوالي (1.25) مليون متر مكعب وسد اللجون بنسبة (13%) وسد الوحدة بنسبة (5%).
وبمقارنة هذه النسب مع العام الماضي وبتاريخ (4/9/2022) حيث كانت نسبة تخزين السدود حوالي (15%) وبمجموع تخزين كلي يقدر بـ (41) مليون متر مكعب و(696) الف متر مكعب.
ويشار هنا إلى أن الغرض الرئيسي لاستخدام مياه السدود في المملكة هو لغايات الري علما بأن هناك بعض السدود تستخدم أيضا للغايات الصناعية والتزويد المائي لأغراض الشرب (سد الوحدة وسد الموجب) والشحن الجوفي.

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