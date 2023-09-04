البدء بإعادة إنشاء طريق عنجرة - راجب بتكلفة 256 ألف دينار



وأكد الزغول أهمية تنفيذ هذا المشروع الحيوي وفقا لأعلى المواصفات الفنية والهندسية ليصبح قادرا على استيعاب حركة السير المتزايدة والنشطة، لافتا إلى أن الشركة المنفذة للمشروع باشرت بأعمال كشط الطريق والتسوية والتأسيس وعمل الفرشيات اللازمة قبل تعبيده بالخلطة الساخنة بهدف إنجاز المشروع كما هو مخطط له قبل دخول فصل الشتاء.



وقال إن قيمة العطاء تبلغ نحو 256 ألف دينار ويشمل توسعة وإعادة إنشاء وتأهيل وتعبيد الطريق بالخلطة الساخنة من المثلث الغربي وحتى مثلث أم الخشب بطول 2 كم، مشيرا إلى أن الطريق يُعد حيويا ويخدم أكثر من 13 قرية وتجمعا سكانيا مثل بلاص، السفينة، راجب، ثغرة زبيد، دحوس، وتجمع قرى الصفا الذي يضم (الساخنة، الفاخرة، الزرّاعة، الشكارة، السوق، الصفصافة، الجبل الأخضر، الخشيبة الفوقا).



ولفت رئيس البلدية الى أهمية هذا الشارع الذي يخدم العديد من المدارس ويشهد حركة سير نشطة لوجود العديد من الأحياء السكنية التي يخدمها هذا الطريق باعتباره مدخلا لمنطقة عنجرة من الجهة الجنوبية الغربية.



وبين أن البلدية عملت على توسعة أطراف الشارع خصوصا المنعطفات الخطرة التي كانت تهدد حياة المواطنين وشهدت حوادث مرورية متكررة وإزالة الاعتداءات التي كانت تعيق العمل كما تم إقامة الجدران الاستنادية الحجرية في المناطق اللازمة الأمر الذي من شأنه المساعدة في تهيئة وحماية جسم الشارع من التصدعات والانهيارات التي قد تحدث بفعل الأمطار خلال فصل الشتاء.