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برشلونة يشهد حدثا غائبا منذ 27 عاما

9/4/2023 9:13:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعيش نادي برشلونة حدثا نادرا في الموسم الحالي لم يمر به الفريق الكتالوني منذ 27 عاما.
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يدخل برشلونة الموسم الحالي تاركا القميص رقم 10 خاليا لأول مرة منذ توحيد الأرقام في موسم 1995-1996.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه ظهرت شكوك بأن جواو فيليكس، المنضم حديثا للبارسا، قد يرتدي القميص رقم 10، قبل أن يتبين أنه حصل على رقم 14.
وأوضحت أن الحالة الوحيدة التي قد يتغير فيها الوضع الحالي أن ينجح برشلونة في تسجيل لامين بامال كلاعب في الفريق الأول، وبالتالي سيكون من حقه تغيير قميصه إلى رقم 10.
وذكرت أن القميص الذي حمله ليونيل ميسي ورونالدينيو على الأغلب سيظل خاليا حتى يناير/كانون الثاني المقبل على الأقل.


وكان أنسو فاتي آخر من يرتدي القميص رقم 10، قبل أن ينتقل إلى برايتون على سبيل الإعارة في نهاية الميركاتو الصيفي.

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