الوحدة يوافق على بيع جواو بيدرو للتعاون السعودي

وافق نادي الوحدة على بيع مهاجمه وهدافه البرازيلي جواو بيدرو إلى التعاون السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد مصدر بنادي الوحدة أن إدارة العنابي توصلت إلى اتفاق مبدئي مع التعاون بشأن انتقال اللاعب إلى النادي السعودي بعدما تلقى الوحدة عرضاً مغرياً للتخلي عن هداف الفريق.

وينتهي عقد جواو بيدرو مع الوحدة بنهاية الموسم الحالي، إذ كان قد انضم لصفوف العنابي قبل موسمين قادماً من الظفرة بعدما لعب لمدة موسم مع بني ياس على سبيل الإعارة.

ولعب بيدرو مع أندية الوحدة وبني ياس والظفرة 129 مباراة سجل خلالها 78 هدفاً.

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