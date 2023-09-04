49 مليوناً حصيلة مزاد لوحات أرقام المركبات المميزة بدبي

بلغت حصيلة إيرادات ثاني مزاد علني هذا العام لأرقام لوحات المركبات المميّزة للمركبات في دبي وهو المزاد رقم (113) في سلسلة هذه المزادات، (49) مليونا و(789) ألف درهم. وقد جرت فعاليات المزاد بفندق انتركونتيننتال فيستفال سيتي بدبي السبت 2 سبتمبر الجاري. وقد حقّق هذا المزاد نسبة زيادة فاقت (30%) عن المزاد العلني الأول في هذا العام والذي سجّل إيرادات بلغت (38) مليونا و(210) آلاف درهم.



وحقق الرقم (AA70) القيمة السعرية الأعلى، إذ بِيعَ هذا الرقم بـ(3) ملايين و(820) ألف درهم، تلاه الرقم (X7777) بـ (3) ملايين و(80) ألف درهم والرقم (Z43) بـ (2) مليون و(850) ألف درهم والرقم (Y96)، الذي بِيعَ بـ (2) مليون و(660) ألف درهم ثم الرقم (S888) وبِيعَ بـ (2) مليون و(300) ألف درهم.



وطرحت الهيئة في مزادها العلني هذا (90) رقماً مميزاً، شملت أرقامًا ثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية، للوحات المميزة للمركبات من الفئات: (AA-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z)



وتتبع هيئة الطرق والمواصلات خلال طرح الأرقام المميزة في مزاداتها العلنية والإلكترونية، استراتيجية فعّالة قائمة على خطط مدروسة وتستند إلى الحيادية والشفافية وإتاحة الفرص المتكافئة لعشّاق الأرقام المميزة، الذين يسعون إلى اقتنائها من خلال مزادات الهيئة لأن هذه الأرقام المميزة تمثل مناسبات ورموز وأحداث ومحطات مهمة في حياتهم.



وتحظى هذه المزادات بأهمية بالغة لدى الهيئة لأنها تلبي تطلعات ورغبات شريحة واسعة من الجمهور، لذا تسعى الهيئة إلى تنظيمها وفق احتياجات السوق وإسعاد هذه الفئة من المتعاملين والارتقاء بمستوى رضاهم عن خدمات الهيئة في هذا المجال.



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