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طهران تعلن بدء السفير الإيراني الجديد لدى السعودية عمله في الرياض غدا

9/4/2023 8:07:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن السفير الإيراني الجديد لدى السعودية علي رضا عنايتي، سيباشر عمله في الرياض غدا الثلاثاء.
وقال كنعاني خلال مؤتمره الصحفي: "السفير الإيراني الجديد في السعودية سوف يقوم بمتابعة العلاقات الثنائية والتعاون المشترك منذ بدء عمله هناك يوم غد الثلاثاء. نعمل مع كل دول المنطقة لتحقيق المصالح المشتركة".


وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني يوم 6 يونيو أن طهران عينت المعاون السابق لوزير الخارجية الإيرانية للشؤون الخليجية علي رضا عنايتي سفيرا لإيران.


وافتتح مسؤولون إيرانيون يوم 6 يونيو السفارة الإيرانية لدى الرياض بعد توقف عن العمل دام 7 سنوات وذلك تفعيلا لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.


وكان وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان قد التقيا في 6 أبريل، في بكين بعد وساطة قادتها الصين لتطبيع العلاقات بين طهران والرياض، وتم الاتفاق على بدء ترتيبات فتح سفارتي البلدين في المدة المتفق عليها التي تقدر بغضون شهرين.

وفي 8 أبريل، وصل وفد سعودي إلى طهران لبحث فتح سفارة وقنصلية بلاده، وفي 12 من الشهر ذاته، زار وفد إيراني الرياض في إطار خطة لإعادة فتح سفارة طهران وبعثاتها الدبلوماسية لدى المملكة.

RT

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