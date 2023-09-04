

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني يوم 6 يونيو أن طهران عينت المعاون السابق لوزير الخارجية الإيرانية للشؤون الخليجية علي رضا عنايتي سفيرا لإيران.



وافتتح مسؤولون إيرانيون يوم 6 يونيو السفارة الإيرانية لدى الرياض بعد توقف عن العمل دام 7 سنوات وذلك تفعيلا لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.



وكان وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان قد التقيا في 6 أبريل، في بكين بعد وساطة قادتها الصين لتطبيع العلاقات بين طهران والرياض، وتم الاتفاق على بدء ترتيبات فتح سفارتي البلدين في المدة المتفق عليها التي تقدر بغضون شهرين.

وفي 8 أبريل، وصل وفد سعودي إلى طهران لبحث فتح سفارة وقنصلية بلاده، وفي 12 من الشهر ذاته، زار وفد إيراني الرياض في إطار خطة لإعادة فتح سفارة طهران وبعثاتها الدبلوماسية لدى المملكة.

RT