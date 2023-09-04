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فيديو- غادة عبد الرازق تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة روتانا

9/4/2023 8:07:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- احتفلت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق بعيد ميلاد ابنتها روتانا، والذي يوافق اليوم الاثنين 4 أيلول.
وفي التفاصيل، نشرت غادة عبد الرازق على حسابها عبر "إنستغرام" فيديو يضم صورًا تجمعها بابنتها من مراحل عمرية مختلفة، مع أغنية "حبيبة أمها" للفنانة الراحلة صباح.


وأرفقت الفيديو بتعليق أعربت فيه عن حبها الكبير لها، قائلة: "كل سنة وأنت حبيبتي، وحياتي، وعمري كله".


كما تمنّت لها الصحة والعافية والسعادة، وعلّقت: "كل سنة وأنت بصحة وعافية يارب العالمين، حبيبتي يخليكِ ليَّ ولابنتيكِ خديجة وجوجو، وتفرحي بهما يارب، ويرزقكم كل حاجة حلوة يارب في الدنيا".

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