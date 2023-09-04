فيديو- غادة عبد الرازق تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة روتانا
التاريخ
9/4/2023 8:07:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- احتفلت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق بعيد ميلاد ابنتها روتانا، والذي يوافق اليوم الاثنين 4 أيلول.
وفي التفاصيل، نشرت غادة عبد الرازق على حسابها عبر "إنستغرام" فيديو يضم صورًا تجمعها بابنتها من مراحل عمرية مختلفة، مع أغنية "حبيبة أمها" للفنانة الراحلة صباح.
وأرفقت الفيديو بتعليق أعربت فيه عن حبها الكبير لها، قائلة: "كل سنة وأنت حبيبتي، وحياتي، وعمري كله".
كما تمنّت لها الصحة والعافية والسعادة، وعلّقت: "كل سنة وأنت بصحة وعافية يارب العالمين، حبيبتي يخليكِ ليَّ ولابنتيكِ خديجة وجوجو، وتفرحي بهما يارب، ويرزقكم كل حاجة حلوة يارب في الدنيا".
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