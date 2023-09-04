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الاحتلال يستولي على جرار زراعي بمسافر يطا

9/4/2023 8:07:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على جرار زراعي في "منطقة الخوص" بمسافر يطا، جنوب الخليل.


وأفادت مصادر لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال استولت على جرار زراعي يعود للمواطن الفلسطيني محمد جبر النواجعة أثناء حراثة أراضي العائلة بمسافر يطا.


يُذكر أن قوات الاحتلال استولت أمس على جرار زراعي في منطقة اقوويص بمسافر يطا، ومنعت المواطنين الفلسطنيين من حراثة أراضيهم، لدفعهم إلى الرحيل من المنطقة لصالح المستوطنين.


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