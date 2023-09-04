الاحتلال يستولي على جرار زراعي بمسافر يطا
التاريخ
9/4/2023 8:07:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على جرار زراعي في "منطقة الخوص" بمسافر يطا، جنوب الخليل.
وأفادت مصادر لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال استولت على جرار زراعي يعود للمواطن الفلسطيني محمد جبر النواجعة أثناء حراثة أراضي العائلة بمسافر يطا.
يُذكر أن قوات الاحتلال استولت أمس على جرار زراعي في منطقة اقوويص بمسافر يطا، ومنعت المواطنين الفلسطنيين من حراثة أراضيهم، لدفعهم إلى الرحيل من المنطقة لصالح المستوطنين.
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