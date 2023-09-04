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لا استقالة رسمية لرئيس نادي الحسين إربد

9/4/2023 8:07:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس نادي الحسين إربد غيث المعاني إنه لم تصل استقالة رسمية من الرئيس عامر أبو عبيد كونه خارج البلاد.
وأكد خلال تصريح لقناة الأردن الرياضة الأحد، وجود خلافات داخل النادي.
ويعتقد المعاني وجوب وضع اليد على مواطن الخلل في النادي لإرضاء جماهير الحسين.

ملاعب

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