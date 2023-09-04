لا استقالة رسمية لرئيس نادي الحسين إربد

لا استقالة رسمية لرئيس نادي الحسين إربد
التاريخ
9/4/2023 8:07:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس نادي الحسين إربد غيث المعاني إنه لم تصل استقالة رسمية من الرئيس عامر أبو عبيد كونه خارج البلاد.
وأكد خلال تصريح لقناة الأردن الرياضة الأحد، وجود خلافات داخل النادي.
ويعتقد المعاني وجوب وضع اليد على مواطن الخلل في النادي لإرضاء جماهير الحسين.
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