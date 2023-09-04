بنزيما يظهر بالثوب السعودي معتمدا لقب الحكومة - صورة

فاجأ بنزيما متابعيه على "إنستغرام"، حيث نشر صورا له في صالة الرياضة مع تعليق "Hokooma" أو "الحكومة"، في الساعات الأولى من صباح الاثنين.

و"الحكومة" هو اللقب الذي يحب جمهور اللاعب الفرنسي من العرب إطلاقه على بنزيما، منذ كان في صفوف ريال مدريد الإسباني.

ويعكس المنشور اهتمام اللاعب البالغ الـ35 عاما لما يقوله عنه جمهوره العربي، لا سيما منذ انتقاله إلى اتحاد جدة في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وسجل بنزيما هدفين حتى الآن في منافسات الدوري السعودي، ويحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 12 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الهلال صاحب الصدارة.

يذكر أن بنزيما، وجه رسالة لجماهير اتحاد جدة عقب الخسارة أمام الهلال، في الكلاسيكو السعودي، بنتيجة 4-3 قال فيها: "سنفعل ما هو أفضل في المرة القادمة.. شكرا لكم على الدعم وسنعود أقوى".

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