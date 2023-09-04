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بنزيما يظهر بالثوب السعودي معتمدا لقب الحكومة - صورة

9/4/2023 8:07:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ظهر الفرنسي كريم بنزيما، قائد نادي اتحاد جدة بالثوب السعودي للمرة الأولى منذ انضمامه للعميد قادما من ريال مدريد، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة بنزيما وهو يرتدي الثوب السعودي مع أحد المعجبين، والتي لاقت تفاعلا كبيرا من قبل الجماهير.

فاجأ بنزيما متابعيه على "إنستغرام"، حيث نشر صورا له في صالة الرياضة مع تعليق "Hokooma" أو "الحكومة"، في الساعات الأولى من صباح الاثنين.
و"الحكومة" هو اللقب الذي يحب جمهور اللاعب الفرنسي من العرب إطلاقه على بنزيما، منذ كان في صفوف ريال مدريد الإسباني.
ويعكس المنشور اهتمام اللاعب البالغ الـ35 عاما لما يقوله عنه جمهوره العربي، لا سيما منذ انتقاله إلى اتحاد جدة في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.
وسجل بنزيما هدفين حتى الآن في منافسات الدوري السعودي، ويحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 12 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الهلال صاحب الصدارة.
يذكر أن بنزيما، وجه رسالة لجماهير اتحاد جدة عقب الخسارة أمام الهلال، في الكلاسيكو السعودي، بنتيجة 4-3 قال فيها: "سنفعل ما هو أفضل في المرة القادمة.. شكرا لكم على الدعم وسنعود أقوى".

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