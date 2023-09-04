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تدهور حافلة مدرسية بداخلها 14 طالبا بالهاشمي الشمالي

9/4/2023 8:07:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصيب طالب إثر حادث تدهور حافلة مدرسية، اليوم الاثنين، بداخلها 14 طالبا بمنطقة الهاشمي الشمالي بالعاصمة عمّان، وفق ما أفاد به مصدر أمني.
وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إنه تم إسعاف حالة واحدة إلى مستشفى الأمير حمزة الحكومي ووصفت حالتها العامة بالمتوسطة، فيما قدمت الإسعافات الأولية للباقين وحالتهم حسنة.
وأضاف أنه تم فتح تحقيق مروري للوقوف على أسباب الحادث.

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