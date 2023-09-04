تدهور حافلة مدرسية بداخلها 14 طالبا بالهاشمي الشمالي
التاريخ
9/4/2023 8:07:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أصيب طالب إثر حادث تدهور حافلة مدرسية، اليوم الاثنين، بداخلها 14 طالبا بمنطقة الهاشمي الشمالي بالعاصمة عمّان، وفق ما أفاد به مصدر أمني.
وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إنه تم إسعاف حالة واحدة إلى مستشفى الأمير حمزة الحكومي ووصفت حالتها العامة بالمتوسطة، فيما قدمت الإسعافات الأولية للباقين وحالتهم حسنة.
وأضاف أنه تم فتح تحقيق مروري للوقوف على أسباب الحادث.
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