

وفي التفاصيل، قالت منى: "بحس إن ربنا ممكن يكون إداني الموهبة مش بس علشان ابقى مشهورة، لكن علشان لو في ناس بتحبني أو شايفة إني بفكر صح لما تشوفني بعمل توعية ممكن ده يشجعهم، وهو نوع من رد الجميل".



وتحدثت الفنانة المصرية منى زكي خلال ظهورها في برنامج "كلام نواعم" عن تأثير نجاحها المهني على علاقتها بزوجها أحمد حلمي وعائلتها، إضافة إلى الضغوط النفسية التي تتعرض لها وكيفية تجاوزها.



وأوضحت وجود العديد من الضغوط في علاقتها مع زوجها بسبب مهنتهما، واصفة العمل في التمثيل "بالمتعب نفسيا"، لكون الاحباطات التي يتعرض لها الفنان قاسية، وبالمقابل تحقيق النجاحات يمدها بالإحساس الجيد بحسب تعبيرها.



و أكدت أن الفنان يشعر بالاكتئاب بعد فشله في عمل مهم، ولكن عليه عدم المبالغة في تضخيم الأمور، وأن يعرف أن عائلته هي الأهم، ويجب مساندته من قبل شريك حياته.

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