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صدور إرادة ملكية سامية

9/4/2023 8:07:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار المجلس القضائي رقم (233) لسنة 2023 تاريخ 27/8/2023 والمتضمن الموافقة على تعيين خريجي برنامج دبلوم المعهد القضائي الفوج الواحد والعشرين على النحو المبين تالياً:


أولاً: تعيين المذكورين تالياً في الجهاز القضائي قضاة متدرجين في الدرجة السابعة لدى المكتب الفني لمحكمة التمييز اعتباراً من تاريخ 16/9/2023:


السيدة/ نور اسماعيل محمود فرح فريحــات
السيـد/ أحمد زريف مرزوق المعايطـه
السيدة/ رهف عبد الله توفيق الدهشـان
السيدة/ دانا أحمد يعقوب الجــزار
السيدة/ نسرين يوسف محمد النوافلـه
السيـدة/ عنود نعمان محمد الوحش
السيد/ يزن زياد نــهار العوامـله
السيــد/ محمد محمود عبد السلام الصرايــره
السيــد/ يزيد عبد الوالي محمد المجالـــي
السيدة/ وعد بهجت يوسف السليحات


ثانياً: تعيين المذكورين تالياً في الجهاز القضائي قضاة متدرجين في الدرجة السابعة لدى محكمة عمان الابتدائية اعتباراً من تاريخ 16/9/2023:


السيدة/ بلقيس كمال جميل الــدباس
السيـد/ خالد جمال سليمان مجاهد التميـــمي
السيـدة/ ايمان عيد محمد مـروان اجريبـــان
السيدة/ فـرح احسان موسى قاقيش
السيدة/ داليا تيسير عبد الكريم السواعير
السيدة/ مروه سفيان عبدالرحمـــن الهيسماوي
السيــد/ محمد توفيق صبحي البارودي
السيـد/ عبد الله سليم عطا الله الشخانبـــه
السيدة/ رنا ايمن فلاح القضـاة
السيد/ بدر محمد هـــلال أبو هويمل
السيـد/ محمد خالد محمد الحموري
السيدة/ الاء حمد عبدالكريـــــم الغزاوي
السيـد/ محمد أحمد عقــله الهاشم

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