تنقلات ادارية في وزارة التربية والتعليم - اسماء



وشملت التشكيلات، تعيين يسرى عبدالقادر محمد رافع العرواني مـديرا لمديريـة التربيـة والتعليم للواء ماركا/محافظة العاصمة، وجمـال سـعـد عبدالرحمن الحناوي مـديرا لمديريـة التربيـة والتعلـيم للواء قصبة عمان/محافظة العاصمة.



وتضمنت القرارات أيضا نقل فيصل أحمد صايل هواري قائما بأعمال مدير إدارة التعليم، ومحمد سعيد رجب شحادة قائما بأعمال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات، وسحر احمد حسـين الوريكات قـائما بأعمـال مـدير التربيـة والتعلـيم للواء وادي السير/محافظة العاصمة، وأمجـد عطا الله فـارس العـوران قـائما بأعمـال مـدير التربيـة والتعلـيم للواء الموقر.



كما شملت التشكيلات، نقل محمـد حسـن يحيى غـزلان قـائما بأعمـال مـدير التربيـة والتعلـيم، للواء بني كنانة، ومازن محمـد حسـن الهديرس قـائما بأعمـال مـدير التربية والتعلـيم للواء الشونة الجنوبية، وحـازم عبدالرزاق عبدالرحمن بزبز قـائما بأعمـال مـدير مديريـة الامتحانات العامة/إدارة الامتحانات والاختبارات، إضافة إلى نقل جعفـر محمـود رفـاعي الموسـى قـائما بأعمـال مـدير مديريـة الاختبارات/ إدارة الامتحانات والاختبارات، وسليمان نايف محمد بني سـلامة قـائما بأعمـال مـدير مديريـة الشؤون الإدارية.

