تظهر على القدمين.. علامات تنذر بوجود مشاكل صحية خطيرة



السكري

- إذا لاحظت وجود جرح لا يلتئم في قدمك، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بمرض السكري.

- أحد مضاعفات الحالة هو الاعتلال العصبي، حيث تتضرر الأعصاب ويبدأ فقدان الشعور عادة في القدمين، ويمكن أيضا الشعور بالوخز.



أمراض القلب

- إذا كان لديك شعور بالبرد والتنميل في القدمين، فقد يكون ذلك علامة على مرض القلب.

- مرض الشريان المحيطي يؤدي لتراكم الرواسب الدهنية في الشرايين ما يؤدي لتقييد تدفق الدم إلى عضلات الساق وانتفاخها.

- يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى لمرض الشريان المحيطي الخدر أو الضعف في الساقين، وأظافر القدمين الهشة، وتغير لون الجلد.



فقر الدم

- غالباً ما يعاني مرضى فقر الدم من برودة اليدين والقدمين حتى في الطقس الدافئ بسبب ضعف الدورة الدموية.

- تتطلب عضلات الساق الكثير من الدم والأكسجين لتعمل، الحرمان من الأكسجين يجعلها تعمل لوقت إضافي ويسبب التعب والضعف والتشنجات الشديدة ومتلازمة تململ الساق.

سكاي نيوز

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