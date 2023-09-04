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تظهر على القدمين.. علامات تنذر بوجود مشاكل صحية خطيرة

9/4/2023 8:07:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قد لا تكون فكرة مراقبة القدمين رائجة عند الجميع، إلا أن بعض العلامات التي تظهر عليها قد تكون مؤشرا على وجود حالة صحية يجب التنبه لها وعدم إهمالها.


السكري
- إذا لاحظت وجود جرح لا يلتئم في قدمك، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بمرض السكري.
- أحد مضاعفات الحالة هو الاعتلال العصبي، حيث تتضرر الأعصاب ويبدأ فقدان الشعور عادة في القدمين، ويمكن أيضا الشعور بالوخز.


أمراض القلب
- إذا كان لديك شعور بالبرد والتنميل في القدمين، فقد يكون ذلك علامة على مرض القلب.

- مرض الشريان المحيطي يؤدي لتراكم الرواسب الدهنية في الشرايين ما يؤدي لتقييد تدفق الدم إلى عضلات الساق وانتفاخها.
- يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى لمرض الشريان المحيطي الخدر أو الضعف في الساقين، وأظافر القدمين الهشة، وتغير لون الجلد.


فقر الدم
- غالباً ما يعاني مرضى فقر الدم من برودة اليدين والقدمين حتى في الطقس الدافئ بسبب ضعف الدورة الدموية.
- تتطلب عضلات الساق الكثير من الدم والأكسجين لتعمل، الحرمان من الأكسجين يجعلها تعمل لوقت إضافي ويسبب التعب والضعف والتشنجات الشديدة ومتلازمة تململ الساق.

سكاي نيوز

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