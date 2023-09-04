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حمدان بن محمد يزور الموظف جمال عبدالرحمن بمقر عمله لشكره على خدمة المجتمع

9/4/2023 8:00:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الموظف جمال عبدالرحمن في مقر عمله بهيئة تنمية المجتمع في دبي، وأعرب سموه خلال الزيارة عن شكره وتقديره للموظف لحرصه على خدمة المجتمع في دبي.

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