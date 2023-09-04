حمدان بن محمد يزور الموظف جمال عبدالرحمن بمقر عمله لشكره على خدمة المجتمع
التاريخ
9/4/2023 8:00:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الموظف جمال عبدالرحمن في مقر عمله بهيئة تنمية المجتمع في دبي، وأعرب سموه خلال الزيارة عن شكره وتقديره للموظف لحرصه على خدمة المجتمع في دبي.
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