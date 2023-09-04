أشاد ميكل أرتيتا مدرب أرسنال بعقلية فريقه بعدما انتزع الفوز على مانشستر يونايتد بنتيجة 1/3 في الدوري الإنجليزي أمس الأحد، لكنه قال إنه يجب العثور على سبيل لحسم المباريات بشكل مبكر بدلاً من الاعتماد على لحظات سحرية في النهاية.

وسجل ديكلان رايس هدفاً في الدقيقة 96 وأضاف جابرييل جيسوس هدفاً قبل النهاية بلحظات ليحقق أرسنال فوزاً ثميناً.

وكان مارتن أوديجارد أدرك التعادل لأرسنال بعد تقدم ماركوس راشفورد بهدف في الشوط الأول.

وقال أرتيتا: "أحب عقلية الفريق والإصرار والرغبة في الفوز، فرض الفريق سيطرته واستحق الفوز بالمباراة، لكن الفوارق كانت ضئيلة جداً وكان يمكن أن تسير الأمور بشكل مختلف".

وتعادل أرسنال مع فولهام في الجولة السابقة، وبعد الفوز بفارق هدف واحد على نوتنجهام فورست وكريستال بالاس، وسيخوض الفريق مباراته المقبلة أمام إيفرتون في 17 سبتمبر.

وقال مدرب أرسنال: "لا تكون الفوارق التي نملكها قرب النهاية كبيرة بما يكفي، وهذا شيء يجب أن نعمل على تحسينه، لأنك تلاحظ وجود بعض التوتر، ويجب انتظار لحظة سحرية في النهاية، لا نريد الاعتماد على ذلك".

وسجل رايس، المنضم من وست هام يونايتد في صفقة قياسية للنادي مقابل 105 ملايين جنيه إسترليني (132.39 مليون دولار)، هدفه الأول مع أرسنال، وأكد أنه لا يشعر بأي ضغط إضافي بسبب قيمة الصفقة.

وقال رايس لشبكة سكاي سبورتس: "ألعب بشكل مميز مع وست هام لعدة سنوات، وقدمت كل شيء هناك".

وأضاف: "لا يزال أمامي الكثير لأقدمه، هناك مجال للمزيد من التطور، وأنا أشعر أني أتحسن".

وقال أرتيتا: "أحب عقلية الفريق والإصرار والرغبة في الفوز، فرض الفريق سيطرته واستحق الفوز بالمباراة، لكن الفوارق كانت ضئيلة جداً وكان يمكن أن تسير الأمور بشكل مختلف".

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